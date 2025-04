Carolina Cruz se ausentó de Caracol para darle viaje soñado a su mamá a prestigioso destino en Europa

Con 45 calendarios encima, la tulueña Carolina Cruz se ha ganado el título de ser una de las presentadoras más queridas del país, debido a su aparición en uno de los programas más vistos de Caracol, ‘Día a Día’. Esta faceta le ha permitido ampliar su imagen a otras aristas como las redes sociales, especialmente en Instagram, dónde recientemente mostró el destino europeo a dónde llevó a su mamá.

Ya son 7,6 millones de seguidores los que acumula Caro en su perfil, mismo en el que ha chicaneado gran parte del paseo que se está pegando con su progenitora, Luz María Osorio, mujer a la que la vallecaucana le adelantó el regalo del Día de la Madre con este viaje.

España fue el país elegido por ambas territorio en el que ya visitaron varios lugares turísticos como La Gran Vía en Madrid. “Lo hicimos de nuevo de la mano de los mejores, celebrando el día de las madres, gracias”, fueron las palabras de felicidad de Cruz, dirigidas a la aerolínea, que las llevó a ambas a visitar tierras españolas.

¿Qué cirugías tiene Carolina Cruz?

Ya son 45 calendarios los que tiene encima esta tulueña que hace parte de la nómina de ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, mujer que, como lo ha dicho en varias ocasiones, ha pasado por el quirófano, una de ellas para una liposucción y otras para lo referente a sus prótesis de seno. “Me hice una lipo hace muchísimos años, siempre lo he contado. Eso fue antes de ser mamá y mantenerla ha sido lo más difícil, requiere de mucha disciplina. Después de ser mamá solo he realizado el cambio de prótesis por tiempo, no por alguna molestia“, expresó ‘Caro’ en una de sus historias.