Yina Calderón confesó los problemas que la hicieron dejar su casa en barrio de Bogotá

Yina Calderón es una creadora de contenido que se dio a conocer tras su participación en el ‘reality’ del Canal RCN, ‘Protagonistas de nuestra tele’, donde dio de que hablar por su personalidad. Años más tarde decidió dedicarse a las redes sociales, lo que le ha permitido crecer como empresaria con su marca de las fajas. Ahora, luego de su salida en el segundo programa de entretenimiento como lo es ‘La casa de los famosos’, Calderón habló de los problemas que la hicieron dejar su casa en barrio de Bogotá.

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ trajo consigo amores, pero también críticas para varios de los participantes, entre ellos Yina, quien generó opiniones divididas. Si bien, el programa llegó a su fin hace varias semanas, lo cierto es que a través de sus redes sociales la creadora de contenido confesó que se va de su casa en barrio popular de Bogotá, pues está cansada de las situaciones que ha tenido que vivir en las últimas semanas buscando arrendarla por medio de una inmobiliaria:

“Ayer a las 2 am, que Altafulla, me vienen a poner la música al frente de la casa. Me tocan las puertas, salen corriendo, porque todo el mundo sabe que es mi casa en el barrio. Se toman fotos al frente de mi casa y ahora que tengo el sayayin peor. Me voy chicos de mi casa, próximamente, me voy para un sector, estrato 20 que ni lo voltea a mirar a uno, me tocó nenes (...) Yo amo el sector, amo el barrio, pero nenés ustedes no saben que a las 3 de la mañana le vengan a tocar la puerta a uno y como esta casa no está en un conjunto.

Hasta la misma ‘Epa Colombia’, yo la invité a mi casa, cuando la estrené y me dijo ‘usted porque no la compró en un conjunto por más seguridad’, porque la gente viene y me toca la puerta a la 1, 2 de la mañana, viene y me gritan, de todo", fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón.

¿Cuál fue la cirugía a la que se sometió Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’?

Yina Calderón, al salir de ‘La Casa de los Famosos’, tuvo que someterse a una cirugía de retiro de biopolímeros debido a complicaciones de salud. Según su cirujano y ella misma, se le había formado una masa, casi como un tumor, en su cuerpo a causa de estas sustancias. La situación era delicada y ella misma confesó que estaba “muriendo en vida” por el dolor que sentía.