Sebastián Caicedo salió en defensa de Abelardo de la Espriella tras fuertes críticas

Sebastián Caicedo es un conocido actor colombiano que lleva más de una década siendo parte de la pantalla chica, siendo principalmente recordado por producciones como ‘Nadie es eterno en el mundo’, ‘Niños ricos, pobres padres’, ‘Sin senos no hay paraíso’, entre otros. Actualmente, el exesposo de la también actriz Carmen Villalobos, está enfocado en cada uno de sus proyectos, esta vez como empresario y luego de su matrimonio con su pareja, Juliana Diez.

Caicedo, más allá de sus proyectos profesionales, también se ha destacado por sus inesperadas declaraciones en contra de Gustavo Petro y por ende, quienes siguen algunas de sus ideas políticas. Hace pocos días, el actor no dudó en demostrar su inconformismo con Gonzalo Guillén, periodista y fundador de Nueva Prensa, quien expresó: “Fuentes bien informadas indican que Espriella en realidad es Hello Kitty, otro tipo de felino”.

Ante el hecho, Sebastián Caicedo aseguró “Su mesías sale en público con un travestí y ahora quieren desacreditar con esta pendejada de niños. Siempre superan el bajo nivel de argumentación y debate, gracias, nunca cambien”.

Sin embargo, las declaraciones de la expareja de Carmen Villalobos no terminaron allí, pues Matador también evidenció su molestia con Abelardo de la Espriella, indicando: “Ya tengo los tenis de cinco millones y la cobija de diez millones de pesos del tigre Abelardo, que compre a 36 cuotas con la tarjeta Codinsa, Además tengo la boleta para ir al Movistar Arena a ver al tigre Abelardo con los humoristas de Sábados Felices.

Horas más tarde, Caicedo no guardó silencio y respondió de manera contundente a Matador añadiendo: “Jajaja pura pataleta de quemado, digo, de ahogado“. Cabe resaltar que no es la primera vez en que el actor saca a flote sus posturas políticas, sin embargo, en varios de sus seguidores ha logrado generar sorpresa.

¿Cuántos hijos tuvo Sebastián Caicedo, expareja de Carmen Villalobos?

Sebastián Caicedo no tiene hijos, pues durante su relación con Carmen Villalobos decidieron no tener hijos, enfocándose en sus proyectos y en su relación. Cabe resaltar que la esposa de Sebastián, Juliana Diez, tiene un hijo fruto de su pasada relación y que estaría sobre los 10 años de edad, contando con una muy buena relación con el famoso actor.