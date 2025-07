Sebastián Caicedo confesó que el espíritu santo le habló tras querer acabar con su vida tras separación con Villalobos

Sebastián Caicedo es un conocido actor colombiano, quien ha construido una carrera de más de 10 años, consolidándose como una figura destacada dentro de la industria del entretenimiento, siendo principalmente recordado por su participación en la telenovela ‘Nadie es eterno en el mundo’, pues fue allí, donde conoció a Carmen Villalobos con quien sostuvo una relación de 13 años que se consolidó en el año 2019 cuando se casaron. Sin embargo, para el año 2022 confirmaron su separación, momento que no fue para nada sencillo para ambos y ahora Sebastián confesó que el espíritu santo le habló tras su depresión por su separación.

Sin duda, una de las mayores sorpresas en la industria del entretenimiento tuvo que ver con la separación de Sebastián y Carmen, ya que se habían consolidado como una de las parejas más estable de la farándula. Aunque ambos han dejado claro que los motivos detrás se dieron porque tenían caminos y miradas opuestas de la vida que ya no compartían, no resultó siendo por una tercera persona.

Actualmente, ambos se encuentran en una nueva relación, Sebastián con Juliana, mientras que Carmen con Frederick, sin embargo, recientemente Sebastián estuvo haciendo parte de ‘Sinceramente Cris’ para referirse a varios de los momentos que han marcado de su vida y cómo la religión logró transformarlo y cambiar su vida:

“Estaba muy angustiado y estaba en un ayuno. Se me acercó una persona y me dice, quiero orar por ti, yo nunca lo había visto y yo bueno, gracias. Se me acerca y me dice al oído ese día que tú estabas mirando ese árbol, no estabas solo, yo siempre he estado contigo. Y yo claro quedé… y le dije tú por qué sabes eso, yo no le había dicho eso a nadie, ni a mi mejor amigo, nadie, ni sabía como yo había pensado hacerlo.

Me dijo no soy yo fue el espíritu santo que te habló y yo era muy escéptico y Dios sabía que tenía que darme esas muestras para que yo creyera más en él. Desde ahí han pasado cosas maravillosas porque yo en la iglesia conocí a mi esposo“, fueron las palabras mencionadas por parte de Sebastián Caicedo.

¿Cuántos hijos tiene Sebastián Caicedo, expareja de Carmen Villalobos?

Sebastián Caicedo no tiene hijos, pues durante su relación con Carmen Villalobos decidieron no tener hijos, enfocándose en sus proyectos y en su relación. Cabe resaltar que la esposa de Sebastián, Juliana Diez, tiene un hijo fruto de su pasada relación y que estaría sobre los 10 años de edad, contando con una muy buena relación con el famoso actor.