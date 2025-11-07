El Gobierno Petro frenó el decreto que iba a acabar con Bre-B: ya no habrá 15 por mil

El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció una decisión que impacta directamente a millones de colombianos que usan billeteras digitales y plataformas de pago en línea. El Ministerio de Hacienda confirmó el retiro del proyecto de decreto que buscaba aplicar una retención en la fuente del 1,5% a los pagos realizados por medios como Nequi, DaviPlata, Movii y Powwi, entre otros.

La medida, que había generado una ola de críticas entre usuarios y comerciantes digitales, fue reemplazada por una disposición más favorable: a partir de ahora, la retención en la fuente para pagos con tarjetas de crédito y débito será del 0%. Con esto, el Gobierno busca incentivar los pagos electrónicos y fortalecer la inclusión financiera, sin castigar a quienes prefieren los canales digitales frente al efectivo.

“Queremos nivelar las reglas del juego entre los diferentes medios de pago, pero con una retención del 0%”, explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Usuarios celebran el cambio: “Por fin escucharon al ciudadano digital”

El director de la Dian, Carlos Betancourt, explicó que la decisión se tomó tras recibir más de 170 comunicaciones de ciudadanos, empresas y asociaciones fintech, la mayoría expresando su desacuerdo con la retención del 1,5%. Según el funcionario, la principal preocupación era que ese impuesto terminaría desincentivando el uso de plataformas digitales y aumentando el manejo de efectivo, lo que a su vez podría complicar la trazabilidad de las transacciones y facilitar la evasión fiscal.

“Una mayor utilización del efectivo va en contra de la transparencia y la modernización económica que buscamos”, puntualizó Betancourt.

Miles de usuarios de redes sociales también celebraron la decisión, destacando que plataformas como Nequi y DaviPlata son el principal medio para recibir pagos, transferir dinero o administrar ingresos, especialmente entre los emprendedores, trabajadores independientes y jóvenes.

Un impulso a la economía digital y la confianza ciudadana

Con esta decisión, el Gobierno busca fortalecer la economía digital, aumentar la confianza de los consumidores en los medios electrónicos y reducir la dependencia del efectivo. Además, se espera que la medida favorezca a pequeños negocios y trabajadores digitales, quienes verán aliviadas sus cargas tributarias en un momento de desaceleración económica.

“El Gobierno honra su compromiso con la transparencia y la equidad en la política fiscal”, afirmó el ministro Ávila, asegurando que se seguirá trabajando por un sistema financiero más justo y moderno.

De esta manera, el retiro del decreto no solo representa una victoria para los usuarios digitales, sino también un paso hacia un modelo económico más inclusivo y tecnológico, donde pagar desde el celular ya no sea motivo de impuestos adicionales, sino una herramienta de progreso para todos los colombianos.