“Fiel reflejo del gobierno”: Humorista de Caracol estalló contra los actos de violencia y la falta de autoridad

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más famosos de Colombia, pues durante décadas ha acompañado a los televidentes brindándoles información de primera mano, pero también con una amplia gama de producciones de entretenimiento.

Hace más de 50 años, ‘Sábados felices’ hace parte de los fines de semana de los televidentes, donde cada humorista se encarga de hacer divertir a los televidentes. Una de las figuras más destacadas es ‘Barbarita’, personaje interpretado por César Corredor y quien ha logrado ganarse el cariño de los televidentes.

Sin embargo, fuera de su personaje, en televisión y en diferentes eventos, Corredor cuenta con sus propias redes sociales en las que evidencia varios detalles de su vida, pero también su postura frente a las diferentes situaciones que ocurren en el país.

Uno de los hechos que más ha generado de conmoción en el país en los últimos días fue con el asesinato de Jaime Esteban Moreno, quien falleció en la madrugada del 31 de octubre, luego de ser víctima de una brutal agresión por parte de dos hombres y uno de ellos ya está siendo judicializado. Sin embargo, este no ha sido el único acto de violencia, pues se conoció que una madre denunció una brutal agresión en contra de su hija a la salida del colegio en la localidad de Kennedy.

En medio del rechazo por este acto de violencia, César Corredor a través de sus redes sociales aseguró "A estas generaciones no sé qué les pasa, son desobedientes, peloteros, intolerantes y maleducados, como se nota la falta de autoridad, disciplina y valores en esta sociedad, fiel reflejo de lo que nos gobierna".

Cabe resaltar que en los últimos días, César Corredor, más conocido como ‘Barbarita’ ha llamado la atención, pues fue una de las personalidades que asistió al evento de Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena, demostrando así su apoyo a la presidencia, donde figuras como Piter Albeiro, Marbelle, Karoll Márquez también estuvieron presentes.