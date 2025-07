Humorista de Caracol se fue en contra de la jueza del caso de Álvaro Uribe, “No sabe en lo que se metió”

Caracol Televisión es un canal nacional bastante conocido en el país, pues ha logrado conquistar a los televidentes con el paso de los años y a partir de cada uno de los programas de entretenimiento con los que cuenta que han logrado quedarse en la memoria de los colombianos.

Uno de los programas con mayor acogida, es, precisamente, ‘Sábados felices’ que lleva más de 30 años aire, encargándose de hacer reír a los televidentes durante las noches de los sábados, acompañadas así de todo un grupo de humoristas que cuenta con una amplia experiencia en esta faceta.

Uno de ellos es ‘Barbarita’ personaje que es interpretado por César Corredor, un comediante que lleva varios años siendo parte del famoso programa, pero no solo se destaca durante este, sino también por medio de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo y recientemente dio de que hablar por sus declaraciones sobre la jueza Sandra Heredia quien se encuentra detrás del proceso de Álvaro Uribe y que recientemente declaró al expresidente culpable por el delito de soborno a testigo y fraude procesal.

“No tendrá paz en la calle, restaurantes, aeropuertos, iglesias, etc etc etc porque allí se le gritará lo que ella es. No sabe en lo que se metió”, fueron las declaraciones expuestas por parte de César Corredor, compartiendo otro mensaje en el que se lee que Heredia no está condenando a Uribe, sino, por el contrario, a ella misma, como una absoluta vergüenza para Colombia.

Cabe resaltar que antes de la lectura del fallo, Corredor también reaccionó asegurando que luego de varias horas Heredia declararía culpable a Uribe, pero no pagaría cárcel e incluso que esta sería una alegría para los “amigos de izquierda”.