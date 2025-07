Participante del Desafío 2025 fue doble de Henry Cavill, actor de Superman

El ‘Desafío Siglo XXI’ llegó hace pocos días a las noches de Caracol Televisión contando con 32 nuevos participantes de diferentes disciplinas, quienes desde el primer capítulo han dado de que hablar, pues más allá de destacarse por el nivel competitivo sus personalidades e historias de vida son un tema de conversación entre los televidentes.

PUBLICIDAD

Uno de ellos es Guillaume George Dubs Ospina, más conocido como Gio en la nueva entrega del Desafío, donde contó una particular historia que sorprendió a los fanáticos del reality de Caracol Televisión. Gio reveló que fue el doble de Henry Cavil, una experiencia que no solo le permitió reconocer su atractivo físico al ser comparado con el actor, sino que también le permitió explorar su talento para las cámaras.

“En la primera escena, él no se presentó conmigo, pero en la segunda, que estábamos en un banco, literal, yo me acuerdo que estaba sentado y se acerca ‘hey, nice to meet you, Henry Cavill’. Pues yo me paré ‘nice to meet you’“, contó Gio en su paso por medio de La Ciudad de las Cajas.

Puede leer: A días del estreno de ‘El Desafío del Siglo’ se conoció qué participante estuvo en la cárcel

El Super Humano contó a detalle su experiencia, indicando que la boda había tenido lugar en las Islas Canarias de Tenerife. Tras la revelación durante el programa, la persona encargada de administrar sus redes sociales en su ausencia, hizo una publicación revelando no solo el nombre de la película, sino también en qué otros proyectos ha participado Gio.

De acuerdo con el post, Gio trabajó con el famoso actor de Hollywood en ‘In the grey’, película que se estrenará este 2025 y que cuenta con la participación de otros intérpretes de la industria, entre Eiza González, Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike, y más celebridades internacionales.

“Alguna vez fue el doble de luz de Henry Cavill, pero lo que más valora de esa experiencia no es la comparación, sino la oportunidad de creer en su propio reflejo. Porque Gio no busca parecerse a nadie… Solo ser cada día una mejor versión de sí mismo“, se aprecia en el post.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los participantes del ‘Desafío XXI’ que son webcam?

De acuerdo con la información revelada durante el estreno del‘Desafío Siglo XXl’, los participantes que lograron llamar la atención por su rol como creadores de contenido para adultos son Magic, quien aparte de ser modelo webcam, dirige su propia agencia de modelaje webcam, además de tener un emprendimiento de juguetes sexuales. Otra de las participantes es Isa, que con 27 años también trabaja como modelo webcam y como creadora de contenido.

Finalmente, Leo Heredia, quien cuenta con 30 años de edad, además de ser creador de contenido, también lleva a cabo su rol como actor, deportista y modelo destacándose así en diferentes esferas.