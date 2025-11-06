Patricia Grisales, eliminada de MasterChef, pasó por estas delicadas complicaciones de salud en medio del reality

La noche del pasado miércoles 5 de noviembre se convirtió en una de las más emotivas de la séptima temporada de MasterChef Celebrity Colombia, programa concurso del que se despidió la afamada actriz Patricia Grisales, mujer que reveló en Publimetro las complicaciones en su salud que le quedaron tras su participación; la que considera una de las experiencias más gratificantes de su vida.

Rausch, Zubiría y Belén Alonso, tuvieron en sus manos una de las decisiones más complicadas de esta edición, ya que tres de las favoritas al título estaban con el delantal negro puesto: ‘Patty’ Carolina Sabino, Violeta Bergonzi; siendo la hermana de la ‘Diva de Colombia’, la participante que tuvo que decir adiós, luego de presentar una pasta que se le pasó un poco de cocción. Aunque, cabe acotar, que el mismo Zubiría la elogió, como era costumbre, por la sazón de su plato.

Patricia Grisales de 'MaterChef Celebrity Colombia' Foto: patgrisales

Tras su eliminación, Grisales le concedió una entrevista al diario gratuito más grande del mundo en la que evidenció que su fe y su talento frente a los fogones la dejaron estar en el anhelado ‘Top Ten’; algo que le abrió nuevas puertas en su destacada carrera de cinco décadas en el mundo del entretenimiento, ya que ha viajado por el país mostrando sus platillos en distintos festivales gastronómicos.

“Yo puse todo en manos de Dios, siempre tuve esa confianza y ese cobijo. (...) No estaba bien de salud y Dios me dejó seguir hasta acá; yo no era capaz de seguir físicamente, mi cabeza me pedía una cosa pero mi cuerpo otra. En ese punto yo no era capaz de levantar una olla, fue una cosa loca, pero yo no quería incapacitarme, quería seguir cocinando y lo logré”, afirmó la destacada actriz.

“Me atreví, me presenté, no sabía qué tanto iba a durar o cómo me iba a ir; porque tú te metes a esto y te metes a un túnel desconocido durante cuatro meses. (...) Yo salí con sobrepeso, me hinché, el cortisol quedó disparado, muchas cosas de salud en las que me demoré un poquito en estabilizarme, pero quedé con el corazón hinchado con esta experiencia”, añadió.