“¿Qué tiene de malo destripar a la izquierda y que no existan más?”, Piter Albeiro

El humorista Piter Albeiro ha generado gran indignación por un comentario suyo en el que cuestionó que qué tenía de malo “destripar a la izquierda y que no existan más”, en medio de la campaña electoral que se vive en Colombia y en donde él ha demostrado su afinidad por el candidato de derecha, Abelardo De La Espriella.

Todo se derivó del evento realizado por el mencionado candidato en el Movistar Arena en donde uno de los panelistas fue el influenciador Daniel Habif que dejó unas conclusiones sobre su participación.

Vea acá: Zona de la Región Metropolitana de Bogotá impuso toque de queda para menores por el resto del año

Ante esa publicación, Julián Jaramillo, un usuario destacado de redes sociales, le señaló: “Pero mi dotor Habif. Usted apoya a una persona que dice que hay qué “destripar a la izquierda” y “erradicarlos del país”. ¿Considera que el señor Abelardo y su discurso de odio está alineado con su prédica de amor por el mundo? O fue que le llegaron al precio. Para pensar “.

En ese momento, apareció el señalado Piter Albeiro con una respuesta a modo de pregunta: “Y qué tiene de malo destripar a la izquierda y que no existan mas??”.

De inmediato, esto generó gran indignación y ha generado el rechazo hasta de funcionarios del gobierno como Carlos Carrillo, director General de la UNGRD, que expresó al respecto: “Perdónenme, pero esto no puede ser legal en una democracia. Una cosa es dar debates vehementes o tener posiciones ideológicamente marcadas: esto es incitar al genocidio. ¡En Colombia todo un partido de izquierda fue asesinado por defender una ideología! Esa es nuestra historia reciente, lo de este bufón es irresponsable y profundamente violento”.