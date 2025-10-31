Alejandra de El Desafío se montó creativa y desesperada estrategia para entrar a La Casa de los Famosos

Ya se van a completar cuatro meses desde que la audiencia de RCN decidió que Andrés Altafulla debía convertirse en el ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, programa concurso que ya inició las votaciones para definir quienes serán los nuevos participantes, y dentro de las seleccionadas destaca el nombre de Alejandra Martínez, ganadora de ‘El Desafío The Box 2022′, quien tomó una medida inesperada para ganar votos.

La tercera temporada de la casa más famosa de Colombia, ya definió a su primer participante, el youtuber Nicolás Arrieta, quien se ganó el cupo al obtener el 52,7 % de los votos, por encima de Carlos Grande, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y Juanchi; algo que Arrieta logró sin mucho esfuerzo debido a que su comunidad lo apoyó en demasía y más al saber que sus padres no lo apoyan como lo expresó en una reciente entrevista: “Mi familia no quiere tener nada que ver con eso, mi mamá me dijo ”yo no quiero saber nada de eso, no me importa". Mi mamá es linda, pero no quiere saber, es re ácida con eso".

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Melissa Gate, de ‘La casa de los famosos’, se sinceró sobre la condición que padece, “no siento el mundo como todos”

Nicolás Arrieta y los aspirantes a La Casa de los Famosos 3 (Instagram @RCN)

La puja por ingresar a este concurso no se detiene y un nuevo grupo se la va a luchar para entrar, ya que A Martínez, se le suma la creadora de contenido Alexa Torrex, a quienes muchos conocieron por imitar a Fariana en ‘Yo Me Llamo’; las influencers Clara Diago y Tina Janna y la modelo Paola Cospi.

Justamente Martínez sorprendió a sus millones de fans al mostrar la estrategia que va a empezar a utilicar en los últimos días para recolectar votos; por medio de una historia, la superhumana dio a conocer que mandó a hacer una gigantesca cartelera que llevará a bordo de su camioneta para mostrarla por las calles de Bogotá.