Influencer de TikTok denunció robo en el Aeropuerto el Dorado por precios exagerados

Una vez más, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá llama la atención debido a las denuncias de precios excesivos, un tema que parece ser una constante que indigna a los viajeros. En esta ocasión, la polémica ha revivido con fuerza gracias a Lola Vargas (@soylolalolitass), una popular TikToker que, a través de un video viral, expuso lo que califica como un “robo” en los establecimientos de la terminal aérea.

En su cuenta, Lola tiene casi un millón de seguidores y allí fue donde expuso la situación al contar que se dirigió antes de viajar, a desayunar con su pareja, un hombre francés. La joven expresó que les querían cobrar 180.000 pesos por dos tazas de caldo, un capuchino y dos pequeñas arepas, en el momento en el que les muestran la cuenta, Lola se pregunta el por qué una suma tan alta, pues ella había revisado que e valor de los caldos era de 24.000 pesos.

El novio de la tiktoker iba a pagar pero la Lola pidió el precio de cada cosa, pero según ella el mesero empezó a darles precios aleatorios, en la que les cobraron 30.000 pesos por el capuchino, con este ajuste la cuenta finalmente les dio 90.000 pesos, la mitad del valor anterior.

Lola indica que posteriormente compararon los precios con la carta del lugar llamado Zyrope, los cuales no coincidían con los productos pedidos. Al exponer lo ocurrido, miles de personas en los comentarios señalaron al establecimiento, indicando que son varias las veces que han querido cobrar de más. En parte la influencer atribuye la intención del robo, por el hecho de que su pareja estaba hablando en francés.

Los famosos tampoco se salvan de los precios del Aeropuerto el Dorado

A finales del mes de julio, Tatiana Franko expuso el excesivo cobro que vivió en el Aeropuerto Internacional El Dorado:

“No quería iniciar la mañana con una denuncia, pero yo sí quisiera saber como es que el Aeropuerto El Dorado controla las tarifas de los centros comerciales. Necesitaba imprimir un contrato de 10 hojas y qué sorpresa la que me llevó cuando me encuentro con el establecimiento We phone, no sé como se pronuncia que cobra 3.000 pesos por la impresión, esto es absurdo, es una locura. Este es el lugar queda en frente de Avianca, cada hoja… 33 mil pesos por 10 páginas, aquí está la factura y pues estoy sorprendida, esto está fuera de los precios comerciales".