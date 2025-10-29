Una de “Las Ñeras de la Loma” reveló cómo fue lidiar con el bullying por su video hace 12 años

Se trata de Dayan Camacho, una mujer que para el año 2013 se volvió viral junto a sus amigas por un particular video donde se describían como“Las Ñeras de la Loma”. En el video se puede observar cuatro adolescentes, la primera de ellas Dayan Camacho que en ese momento se hacía llamar como ‘Tifha Daza’, las otras chicas eran ‘Maryi Jiménez’, ‘Erika Gomita’ y ‘Laura Chiquilla Plus’.

Las jóvenes en el video les enviaban mensajes a sus novios, exnovios y a personas que criticaban por su forma de vestir y de hablar. Dayan que ese momento tenía trece años, subió este video a Facebook, pero después alguien lo tomó y lo volvieron a subir en YouTube, por lo que actualmente cuenta con 1 millón de reproducciones en la plataforma.

Ya hace un tiempo reapareció Dayan, quien según contó en “Entrevistas sin vistas” que ella fue quien tuvo la idea de realizar ese video, por lo que le dijo a sus amigas que fueran al Parque Clarelandia cerca del sector de Bosa, Centro.

“Yo ya acepté mi pasado, antes de decir que yo soy la verdadera Tifha Daza, este pasado me lleva persiguen 11 años. Yo era una chica muy caleta, muy guardada en mis redes sociales y aun así, la gente seguía pasando ese video.”Fueron algunas de las palabras que expresó Dayan Camacho en su TikTok.

Mientras que al resto de jóvenes que aparecían junto a ella, aseguró que perdieron el contacto, que sí tiene algunas en redes sociales, pero de ‘Laura Chiquilla Plus’ nunca volvió a saber nada. Además, en la entrevista contó como fue llevar las críticas en ese momento, teniendo en cuenta que el internet era aún una herramienta que se estaba conociendo todavía.

La joven comentó que recibió bastante bullying dentro de su colegio y varios de alrededor, a pesar de que no estaban en el mismo con sus amigas, todas vivieron lo mismo, por lo que Dayan tuvo que cerrar su Facebook: “Al principio sí, imagínate los comentarios en mis fotos, se inundaban. Yo eliminaba y volvían salir, yo decía Dios mío como voy a eliminar tantos, si yo no lo puedo controlar”.

Dicha entrevista es de hace 8 meses, allí Dayan expresó su intención de recrear que este video, pero que obviamente no podía con todas las chicas.