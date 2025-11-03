“¿Aumenta el precio de los planes sin avisar, sin pedir autorización?”, Hassam sobre famosa empresa

El humorista Hassam recientemente confirmó que se tuvo que retirar del programa digital de RCN ‘Qué hay pa’ dañar’ debido a problemas en su salud.

Sin embargo, en ningún momento se ha alejado de sus redes sociales, y este lunes festivo 3 de noviembre, preguntó si Movistar Colombia aumenta los precios sin pedir autorización o es solo su impresión.

Le puede interesar: “Hello Kitty”: Iván Mejía se mofó de Abelardo de La Espriella tras comparación con Falcao

El humorista escribió en su cuenta de X que, no estaba seguro si era solamente su impresión o si realmente sucede que Movistar aumento los precios de los planes sin avisar y sin pedir autorización:

“Es mi impresión o Movistar Colombia aumenta el precio de los planes sin avisar, sin pedir autorización?”.

Movistar rápidamente se puso en contacto con el humorista, y le pidieron que se ponga en contacto por interno para resolver su inquietud:

“Hola, encantado de saludarte. Recuerda que por este canal eres nuestra prioridad. Permítenos mejorar tu experiencia, invitándote a que nos escribas un mensaje por interno. Allí nos comentas tu caso y con gusto validaremos. Quedo atento. *Felipe”.

Los siguientes comentarios dejaron claro que muchos usuarios están disgustados con el servicio de Movistar porque incluso dijeron que debería llamar a cancelar el plan.

Vea también: Se creyó churrasco: Hombre se las ingenió para ‘hacerle la trampa’ a la restricción del parrillero en moto

¿Qué problemas de salud tiene Hassam?

El pasado viernes 31 de octubre, el propio humorista reveló a través de su cuenta de Instagram que tuvo un problema debido a problemas con el azúcar, pues confesó que estuvo a punto de sufrir un coma diabético.

Adicionalmente, Hassam contó que estuvo cuatro días hospitalizado porque sus niveles de glucosa estaban muy altos, entonces fue diagnosticado como paciente insulinodependiente que, en simultáneo, tiene complicaciones múltiples.

Entonces el humorista aseguró que en este momento no se siente mal, pero necesita darle prioridad a su salud, tanto física como mental, por eso decidió despedirse del programa ‘Qué hay pa’ dañar’

Lea la nota completa aquí.