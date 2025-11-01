Se creyó churrasco: Hombre se las ingenió para ‘hacerle la trampa’ a la restricción del parrillero en moto

Hombre se metió en el baúl de moto

La Alcaldía de Bogotá determinó que desde el pasado jueves 30 de octubre hasta el próximo lunes festivo 3 de noviembre, los motociclistas no podrán llevar acompañante en sus recorridos por las principales vías de la ciudad.

La restricción también incluye que las motocicletas no podrán transitar desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.

Esta decisión, además de generar la protesta de los motociclistas, se aplicó el adagio popular ‘hecha la ley, hecha la trampa’.

En este caso, se difundió un insólito video en el que un hombre se metió en el baúl de una moto haciéndose pasar por pollo asado.

Esta restricción aplica para las siguientes vías: Autonorte, Autosur, NQS, Boyacá, Cali, Américas, Suba, Calle 26, Calle 80, Séptima, 68, Calle 13, Guayacanes, Esperanza, Villavicencio, Circunvalar, Calle 53, Calle 63, Carrera 60.

Por supuesto, restringir la movilidad en moto perjudica tanto a las personas que trabajan con las aplicaciones como a aquellos ciudadanos cuyo medio de transporte es la solicitud de servicios de motos.

Sin embargo, vale la pena destacar que los motociclistas que hacen domicilios y trabajan en el sector de alimentos, no tienen ningún inconveniente hasta antes de las 8 de la noche, hecho que interpretaron dos personas que se hicieron virales en redes sociales.

Bien dicen que entre el cielo y las redes sociales no hay nada oculto y en este caso, la aplicación de TikTok dejó en evidencia a un sujeto que se metió en el cajón de una moto cuya temática decía “transporte de alimentos”, específicamente, distribuidora de res y vísceras.

La persona que grabó el video captó el momento exacto en que el sujeto se asoma del baúl, hecho que desató muchos comentarios graciosos:

- “y si la cliente de picap se niega a meterse en la caja que hago ??”

- “pensé que era decoración de halloween 🎃🎃"

- “la carne va termino medio, medio viva 😂😂😂😂”

- “le dieron ideas a los de DIDI 😅😅😅"

- “que dijeron que no iba a poder irme de parrilero no mi ciela😌 🤣😂”.