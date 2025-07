Abelardo De La Espriella confirmó que será candidato presidencial: “No puedo cruzarme de brazos cuando la delincuencia arrodilla al pueblo”

Tras semanas de especulaciones finalmente se confirmó que el reconocido abogado Abelardo De La Espriella será candidato presidencial de cara a las elecciones del 2026. El anuncio lo realizó entregando un discurso en el que recordó que en el 2019 había prometido que solamente se metería en la política en un caso extremo y la actual situación del país generó ese ambiente.

En medio de su anuncio, Abelardo De La Espriella aseguró que actualmente “Colombia vive hoy sus horas más oscuras. La tragedia ya no es una posibilidad remota, es una realidad que clama por nosotros los patriotas que no estamos dispuestos a dejarla sucumbir”.

De igual forma, De La Espriella aseguró que acudió al llamado porque quiere entregarle a sus hijos un país en el que estén orgullosos de vivir y no las ruinas que está dejando el Gobierno actual.

"Doy este paso por los colombianos y por mis hijos y por el porvenir que merecemos todos. No lo veo como un sacrificio, sino como un deber moral. Por más idílica y tranquila que sea mi vida fuera de la política, la patria me requiere. No podría hablarles a mis hijos de valor, de honor y patriotismo si le doy la espalda a mi tierra en su peor momento“, aseguró el abogado.

Según informó, se lanzará a la presidencia bajo el movimiento Defensores de la Patria, el cuál, según han informado, nació a partir de liderazgos ciudadanos en distintas regiones de Colombia y del descontento acumulado por la actual situación del país.

Finalmente, Abelardo De La Espriella aseguró que “no voy a permitir que sigan siendo acorralados por una minoría en enemiga, de lo lógico, de la moral, del trabajo honrado, de la fe en Dios, de la palabra, de la verdad y de la institucionalidad. Vamos juntos a luchar por lo correcto y a combatir con firmeza lo incorrecto”.