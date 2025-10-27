Petro agradeció a Trump el resultado electoral de la consulta del Pacto Histórico: “nos acercó al poder”

El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta oficial en la red social X. Esta vez, el primer mandatario colombiano señaló que el resultado electoral del Pacto Histórico en las votaciones de este domingo 26 de octubre fue a raíz de las decisiones que ha tomado Trump en los últimos días.

(Lea además: Benedetti lanza advertencia: “En marzo van a peluquear a la derecha” tras triunfo del Pacto Histórico).

“Gracias a Trump se consolida el Pacto como la primera fuerza política de Colombia, y sin personería jurídica”, indicó el primer mandatario colombiano poco después de que se empezaron a divulgar los resultados de los comicios, en los que participaron más de 2,7 millones de personas.

En la mañana de este lunes 27 de octubre, Petro también advirtió que los votantes que acudieron a las urnas le expresaron su amor y su solidaridad.

“Casi tres millones de personas salieron ayer de sus casas a las urnas a expresarme su amor y solidaridad ante la arbitrariedad. Me siento tranquilo, Trump ha decidido criminalizar, cómo extranjero, una política pública interna de Colombia. Nosotros decimos No al improperio. Ya queda notificado al mundo que la principal fuerza política de Colombia con red real en al vereda campesina y el barrio popular de Colombia es a la que pertenezco. Tiene los arrestos de ganar el próximo gobierno. Trump en vez de aislarnos del poder nos acerco a él. No sé puede concretar una política antidrogas eficaz sin contar con nosotros. O se nos escucha o caen en la ineficacia absoluta (SIC)”, advirtió Petro.

Petro, su familia y Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton

Si bien es prácticamente imposible medir cuán grande fue el impacto de los recientes enfrentamientos del presidente Petro con el gobierno de Estados Unidos, lo cierto es que las votaciones se dieron en un ambiente de creciente tensión diplomática.

De hecho, el viernes pasado se confirmó que el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro, y su ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton, que es una especie de ‘lista negra’ en la que están personas o empresas señaladas de tener negocios o dineros provenientes o relacionados con el narcotráfico.