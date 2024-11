Exnovia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ habló del motivo de su separación tras seis años juntos

Jorge Rausch es un conocido chef, quien cuenta con un amplio recorrido cuando de gastronomía se trata, obteniendo conocimientos no solo en el país sino en el resto del mundo, en las que resaltan las raíces israelitas y los cuales pone en práctica durante su rol como jurado en ‘MasterChef Celebrity’. Sin embargo, en los últimos días el cocinero sorprendió a sus fans al confirmar que estaba soltero, pero ahora la exnovia de Jorge Rausch habló del motivo de su separación tras seis años juntos.

¿Quién es la exnovia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

La exnovia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ es Nathalie Monsalve, quien está próxima a llegar a sus 30 años de edad y con quien él sostuvo un noviazgo por seis años. La mujer desde muy corta edad se destacó como modelo, además de contar con otras fuentes de ingreso y hace pocos meses le abrió la puerta a su negocio enfocado en lencería y perfumería. Sin dejar de lado sus redes sociales, especialmente TikTok, donde termina siendo bastante activa, demostrando su gusto por la moda y el maquillaje.

Nathalie Monsalve, exnovia de Jorge Rausch, habló de su ruptura con el jurado de ‘MasterChef Celebrity’

Ante la serie de dudas que han llegado hasta sus redes sociales, Nathalie decidió referirse a este tema por medio de su cuenta de TikTok, donde indicó que luego de seis años de relación, dos como novios y cuatro viviendo juntos en compañía de sus perros en Bogotá, su unión llegó a su fin, pues desde hace un tiempo sentía que ambos iban por caminos diferentes y tenían propósitos que no iban por el mismo sendero.

Si bien, el video fue eliminado horas más tarde la cuenta oficial de TikTok, Nathalie dejó claro que a pesar del tiempo compartido su separación no terminó siendo para nada traumática, sino bastante tranquila, dejando claro que siempre sentirán un cariño especial por Jorge Rausch, por el tiempo compartido, ya que esta terminó siendo su relación más larga, pues inició cuando ella tenía aproximadamente 24 años de edad y finaliza sobre sus 30 años. Tiempo en el que el apoyo y el amor fue mutuo entre ellos, sin embargo, luego de un tiempo de pensarlo, tuvo claro que era lo mejor para los dos.

Asimismo, la ahora expareja de Jorge Rausch aseguró que desde hace varias semanas se encuentra radicada en Estados Unidos, pues marcar distancia física siente que ha funcionado para llevar este proceso de ruptura. Si bien, no mencionó si regresará a Colombia, se dejó ver bastante tranquila, resaltando además que ante la serie de comentarios decidió referirse a este tema, teniendo en cuenta que el jurado del ‘reality’ termina siendo una persona bastante pública, motivo por el cual optaba por no mostrar detalles de su relación, ya que fueron varios los comentarios negativos por la diferencia de edad, sin embargo, la modelo aseguró que a estos no les daba la mayor importante.

Por lo pronto se espera que Nathalie vuelva a compartir el mencionado video, pues en cuestión de horas contaba con un sinfín de comentarios y reacciones por los usuarios de esta red social, confesando que su ruptura se dio ya hace varios meses.