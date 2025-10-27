“Tremendo chicharrón se va a armar”: Gustavo Bolívar por promesas a María José Pizarro

Gustavo Bolívar advierte problema en el Pacto Histórico por promesas que le hicieron a María José Pizarro y que no podrán cumplir por los votos que recibió Carolina Corcho en la consulta popular que se registró este domingo 26 de octubre de 2025.

Según Bolívar, que también prefirió bajarse de la baraja de precandidatos con miras a la presidencia de la República por el Pacto Histórico, reveló lo que se vive internamente por ser la cabeza de lista al Senado.

Problemas internos en el Pacto Histórico por definición de cabeza de Lista entre Pizarro y Corcho

Bolívar publicó un video a través de sus redes sociales en el que reveló detalles internos que se desconocían, como que a María José Pizarro le prometieron ser la cabeza de lista al Senado, si aceptaba bajarse de la baraja y dejar solamente a Iván Cepeda, Carolina Corcho y a Daniel Quintero, este último que se retiró cuando ya estaba en el tarjetón.

“Tremendo chicharrón se va a armar con la elaboración de la lista al Senado del Pacto Histórico, primero porque, y eso me consta, cuando hicimos el acuerdo los precandidatos con los presidentes de los partidos como garantes, decidimos que el segundo de la consulta, en este caso Carolina Corcho, encabezaría la lista al Senado, digamos que habría una alta posibilidad de que la encabezara y segundo porque a María José Pizarro también le ofrecieron la cabeza de lista del Senado a cambio de que bajara de su candidatura presidencial y apoyara a Iván Cepeda”, dijo Bolívar.

Además, indicó que hay un problema jurídico y político, “es ¿cómo se desperdician más de 660.000 votos que sacó Carolina Corcho? ¿Cómo desperdiciamos la oportunidad de que semejante votación no sea la que jalone por lo menos más renglones al Senado de la República, en una angustia que tenemos de llegar al 55/86?“.

Según Bolívar, no se sabe el potencial en votos que tenga María José Pizarro, “creo personalmente que Carolina Corcho podría entregarle más renglones al Pacto Histórico en el Senado”.