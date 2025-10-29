La razón de la eliminación de Ricardo Vesga de MasterChef Celebrity

Poco a poco el reality de cocina, MasterChef se acerca a su gran final, en las que premiara una vez más al famoso que más se destaque en la competencia. A lo largo de la temporada han habido grandes momentes de risas, tensiones y también tristeza, logrando conectar al público con lo que pueden llegar a vivir las celebridades con este tipo de realities.

Esta semana se definiría el top 8 de la competencia, por lo que quien quedó por fuera fue el reconocido actor Ricardo Vesga, quien tuvo algunos errores que para el jurados fueron relevantes. El actor le apostó por un crepe de pollo, pero al momento de pasar para mostrar su plato, no logró impresionar a lo chefs, pues ellos no consideraron que esta preparación fuera un plato de alta cocina, esto sobre todo fue percepción de Jorge Raush.

Los jurados argumentaban que el plato esta seco y que no podian encontrar en él un platillo de alta técnica. A pesar de la decisión, los jurafos se mostraron también conmovidos, debido a que Ricardo Vesga se destacó por su sencillez y su gran talento para la cocina, es especial Belén Alonso, quien no pudo evitar las lagrimas al despedir a uno de sus favoritos en la temporada.

Por suparte, los chef Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch reconocieron la habilidad de Vesga ya que se había llegado hasta ese punto era por mérito y su actitud siempre fue digna de admiración. Cabe resaltar que quienes tuvieron que disputarse un cupo, fueron Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Ricardo Vesga.

¿Quiénes están en el Top 8 de MasterChef Celebrity?