Luis Fernando Hoyos comentó la enfermedad que marcó su participación en MasterChef Celebrity

El actor colombiano Luis Fernando Hoyos se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity 2025, luego de una jornada llena de emociones y nostalgia tanto para el público como para sus compañeros.

Su salida se dio durante un reto culinario que exigía reinventar platos con tapas de pan tajado, donde una salsa con exceso de sal y una presentación considerada “demasiado simple” sellaron su destino en la competencia. El jurado, conformado por los chefs Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, fue contundente. “Tu salsa estaba salada y la torre algo simple...”, le dijo Alonso al anunciar la eliminación.

La despedida estuvo cargada de sentimiento. Claudia Bahamón, presentadora del programa, no pudo contener las lágrimas al recordar el difícil proceso de salud que enfrentó Hoyos semanas atrás, cuando tuvo que ausentarse por complicaciones derivadas de un contagio de COVID-19. “No quería que te fueras por una afección, así que te agradezco por haber regresado”, expresó Bahamón mientras lo abrazaba frente a las cámaras.

Por su parte, los chefs del jurado elogiaron el compromiso y la actitud del actor. De Zubiría destacó su buena energía; Alonso, su humildad ante las críticas; y Rausch, su dedicación durante los retos.

En un discurso cargado de emoción, Hoyos agradeció al equipo de producción, a sus compañeros y al público por acompañarlo en el proceso:

“Tengo un agradecimiento profundo por MasterChef, jamás pensé estar en un reality... Ahora voy a masticar todo este proceso que, sin duda, me va a llevar muy lejos porque ha sido maravilloso... Los admiro profundamente. Agradezco la luz de Claudia y a la producción por haberme acompañado durante mi enfermedad que fue…”, dijo entre lágrimas, antes de ser interrumpido por la emoción.

El Top 9 descendió al set para darle un abrazo colectivo, en una escena que reflejó el respeto y cariño que despertó su paso por la cocina más famosa del país.

Con su salida, el Top 9 de MasterChef Celebrity 2025 queda conformado por Valentina Taguado, Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi, Patty Grisales, Pichingo, Carolina Sabino, Raúl Ocampo, Alejandra Ávila y Michelle, quienes ahora se enfrentan al desafío de alcanzar el ansiado Top 6 en medio de una convivencia cada vez más intensa.