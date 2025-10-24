ATENCIÓN: Incluyeron al presidente Petro, su esposa y uno de sus hijos en la Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro acaba de ser incluido en la Lista Clinton junto a su esposa, Verónica Alcócer, y a su hijo mayor, Nicolás Petro. Además, la medida de Estados Unidos también cobijó al ministro del Interior, Armando Benedetti. La noticia ya fue confirmada por el propio presidente Petro en su cuenta de X.

(Lea también: Petro sobre personas fallecidas por bombardeos de Estados Unidos: “No son bajas de guerra, son asesinatos”).

"Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas“, aseguró el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial en la red social X.

Escalada en las tensiones con Estados Unidos

Este es solo otro episodio de la crisis diplomática que han atravesado Colombia y Estados Unidos después de un pronunciamiento que hizo el presidente Petro durante el fin de semana pasado, cuando señaló al gobierno de Estados Unidos por el asesinato de un pescador colombiano en medio de los bombardeos que ha ejecutado contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe.

“Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales.El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los EE. UU. (SIC)”, advirtió el presidente Petro el pasado sábado 18 de octubre.

Pocas horas después el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó aún más el tono y emitió un fuerte pronunciamiento contra el primer mandatario colombiano.

"(Petro) es un líder de las drogas ilícitas motivando fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo Colombia. Se ha convertido en el principal negocio de Colombia, de largo, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala desde EE.UU. que no son más que una estafa a largo plazo”, respondió Trump.

¿Qué es la Lista Clinton?

La inclusión del presidente Gustavo Petro y sus familiares en esta categoría es de mucha gravedad, pues los señala de estar involucrados en el narcotráfico.

La Lista Clinton es, en realidad, un nombre acuñado para la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (también conocida como Lista SDN), una base de datos de sanciones publicada y administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En esta lista se incluye a individuos, empresas y entidades acusadas de estar involucradas en actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de dinero, financiación del terrorismo y crimen organizado.