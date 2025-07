Pipe Bueno confesó si planea convertirse en padre por tercera vez tras radicarse en México

Luisa Fernanda W es una reconocida creadora de contenido, quien tras el fallecimiento de su novio, Legarda, volvió a encontrar el amor en el cantante Pipe Bueno, con quien años más tarde le dio la bienvenida a sus dos hijos, Máximo y Dominic, conformando una familia bastante sólida. Pero, con el fin de que el paisa siga creciendo musicalmente, decidieron radicarse en México, diciéndole adiós a Colombia y ahora en medio de una de sus más recientes apariciones, Luisa confesó si planea tener un tercer hijo tras radicarse en otro país.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: “Me costó soltar”, Luisa Fernanda W habló de qué ha sido lo más difícil de su mudanza a México

Desde hace varios meses, Pipe y Luisa anunciaron que se irían de Colombia, noticia que puso triste a varios de sus seguidores. Si bien, este no fue un proceso sencillo, encontraron la casa de sus sueños y la que posteriormente fue remodelada al gusto especialmente de Luisa Fernanda W.

La pareja le dijo adiós a Colombia a principio del mes de julio, mostrando su emoción por esta nueva etapa de sus vidas y por ende, cada uno de los espacios con los que cuenta su lujosa casa. Tras varias semanas estando en México, Luisa y Pipe concedieron una entrevista para el programa ‘La Red’ Caracol, donde confesó que no descarta tener más hijos, pero en este momento tampoco están buscando agrandar la familia:

“Yo siempre he querido una niña, pero eso llegará en su momento, sí, sí, si no. Ya dejamos el tema a un lado, lo hablamos como que nos gustaría, pero ahora no porque estamos en un momento de mucho trabajo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Pipe Bueno.

Seguidamente, Luisa Fernanda W destacó que quien garantiza que sea una niña, “apenas ay, si vamos a tener la niña y sea un niño, termino yo con el equipo de fútbol listo”.

A pesar de que ambos están enfocados en sus respectivas carreras, lo cierto es que tampoco descartan el deseo de tener una niña en su familia.

PUBLICIDAD

¿Cuál fue la promesa de Pipe Bueno por la salud de su abuelo?

El artista en varias ocasiones ha sido blanco de todo tipo de comentarios, tanto positivos como en forma de crítica, y hace varios meses se refirió a una de las etapas más trascendentales de su vida, donde uno de su abuelo terminó siendo el principal protagonista.

“Ahí fue cuando me fui para la capilla de la clínica y dije que puedo prometer que sea difícil y que si Dios me cumple que quede vivo lo voy a cumplir a cabalidad, entonces prometí que no tenía sexo ni tomaba alcohol por un año, lo prometí y efectivamente me lo cumplió. Mi abuelo todavía está vivo y pasé un año así. Estuvo áspero, sin licor y sin sexo 365 días, pero llegó el día 365 a media noche y yo estaba con todos los poderes”