Marbelle salió en defensa de inocencia de Uribe con duro apodo a Iván Cepeda

La carrera por ver quién reemplazará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño en 2026, ya va a mitad de camino y dentro de los precandidatos resalta el nombre de Iván Cepeda, mismo que se disputará su plaza en la consulta que tendrá el Pacto Histórico. Este senador es de amores y desamores, y respecto a este último aspecto, Marbelle, una de las figuras del espectáculo que le hace oposición a la izquierda en Colombia, le puso un reprochable apodo a Cepeda.

PUBLICIDAD

La intérprete de ‘Collar de Perlas Finas’ no solo se ha hecho famosa por su innegable talento frente a las tarimas y sobre los micrófonos, también por las duras publicaciones que hace en ‘X’, en las que se ha ido en contra de figuras políticas de izquierda, especialmente a Gustavo Bolívar y presidente Gustavo Petro, al que ella llama “el cacas”.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “Este fin de semana hay ‘pericada’”: Marbelle arremetió contra Petro por ‘descachadas’ con sus ‘trinos’

Gustavo Bolívar, Marbelle y Gustavo Petro Tomada de las redes sociales de Gustavo Bolívar, Marbelle y Gustavo Petro

Justamente en su cuenta, donde acumula 438.000, la nacida en Buenaventura le puso el apodo de “Jeta Picha” al senador, luego que él hablara en el Congreso sobre la absolución del expresidente Álvaro Uribe, en el caso en el que Cepeda es una de las víctimas.

“El expresidente es el primer jefe de Estado en ser condenado por la justicia, eso no lo van a borrar de la historia. Este es un proceso que tiene trece años de acumulación de pruebas, testimonios y además tiene la condena de nada más y nada menos que Diego Cadena, considerado ”abogangster" por él mismo. (...) El señor Diego Cadena, con quien Uribe tenía relaciones bastante sinuosas, que lo desconocía a veces y en otras no; ese es el pecado capital, la prueba reina que es inocultable, porque Cadena está condenado a siete años de cárcel", fueron las palabras de Cepeda.

Cepeda optaría por instancias internacionales para hacer caer la inocencia de Uribe

Tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá en el caso de presunto soborno a testigos, el senador Iván Cepeda anunció que la defensa de las víctimas presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Cepeda señaló que el fallo no cierra el proceso y que buscarán una revisión técnica de la sentencia. Además, no descartó acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El legislador calificó la decisión como una negación de justicia y reiteró su compromiso con la búsqueda de verdad para las víctimas, en uno de los casos más polémicos de la justicia colombiana.