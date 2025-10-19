Yina Calderón reapareció tras abandonar su pelea con Andrea Valdiri y explicó la razón por la que dejó en ring

Gina Calderón, polémica creadora de contenido al retirarse de la pelea con Andrea Valdiri. (Foto: Tomada de X @Wendy33127018 octubre 18 de 2025)

Horas después del escándalo en el Stream Fighters 4, Yina Calderón volvió a aparecer, pero no para disculparse ni justificar su retiro del ring, sino para tomarse la situación con humor y una respuesta descarada.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Aunque Yina abandonó, no se salvó: así la golpeó Andrea Valdiri en solo 20 segundos en Stream Fighters

En un video publicado en sus redes sociales la influenciadora apareció sonriente junto a una de sus hermanas y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral:

“Después de esa pelea tan larga vine a hacer arroz con huevo, porque eso es un desgaste”, dijo entre risas, mientras cocinaba y se burlaba de lo ocurrido en el evento.

El comentario, claramente irónico, fue interpretado por muchos como una respuesta ligera a las duras críticas que recibió tras abandonar el combate contra Andrea Valdiri en menos de 20 segundos. Pese a los abucheos del público y las palabras de Westcol, quien la llamó “una mujer sin valores, sin respeto y vetada”, Calderón optó por el sarcasmo como escudo.

En otra historia, la ex participante de La Casa de los Famosos dejó otro mensaje directo para quienes la cuestionaron: “Te quedaste con tu cinturón, yo no vivo del boxeo, vivo del show”.

Con su característico tono desafiante, Yina Calderón dejó claro que, aunque no ganó en el ring, sigue dominando en lo que mejor sabe hacer generar conversación y mantenerse en el centro de la polémica, aunque esto le cueste criticas.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre la pelea?

Por su parte, Andrea Valdiri se mostró conmovida y frustrada tras el inesperado cierre. “Estoy llena de sentimientos, porque la verdad tengo pena, tengo vergüenza porque ustedes vinieron para ver una buena pelea”, expresó frente al público. Entre lágrimas, la bailarina agradeció a sus seguidores por el apoyo y lanzó una dura crítica a su oponente: “No tuve una buena rival, definitivamente era una ga-yina”.