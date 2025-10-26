Novio de Baby Demoni mostró audios de la pequeña hija de la mujer, confirmando infidelidad

El pasado 16 de octubre se conoció el fallecimiento de ‘Baby Demoni’, una creadora de contenido y modelo, quien desde hace un tiempo había logrado adquirir una amplia visibilidad por medio de sus redes sociales, especialmente a través de TikTok, compartiendo varios detalles de su vida, pero también estando cerca de sus seguidores a partir de diferentes transmisiones en vivo.

Después de la tragedia, muchos de los allegados de Alejandra Esquín, conocida como ‘Baby Demoni’ han señalando a su pareja,Miguel López, ‘Samor One’, como uno de los culpables. Según el hombre, tras una fuerte discusión de la que se alejó “15 minutos para tomar aire”, regresó a la morada en la que ambos habitaban para encontrar a Alejandra, “haciendose daño”; asegurando también que él fue quien la auxilió y la llevó a urgencias.

Versión que muchos no han creído por lo que una vez más el hombre apareció en una entrevista, donde contó que en los 5 años que estuvo al lado de la mujer nunca la lastimó: “Lamento mucho la pérdida de mi flaca, todo este tiempo estuve luto, de mucho dolor, haciéndome más fuerte para salir a aclararles que fue lo que pasó”, expresó en primer momento.

Miguel López confesó que la pelea en primer momento se dio por una infidelidad, la cual varias personas le venían advirtiendo, pero lo que llamó la antención es que el hombre asegura que fue la hija de Baby Demoni quien le confirmo este rumor. Oriana, quien es una niña de 6 años, le habría dicho que su madre estaría involucrada con “Lo más fresa”, el hombre procedió a mostró unos audios de la pequeña confirmando la infidelidad.

Estas declaraciones han generado todo un debate en comentarios, donde señalan que el hombre debe ser el culpable y que quizá habría manipulado a la pequeña para que dijera lo de los audios mostrados. Por otro lado, aclaró que no tiene ningún proceso judicial y hasta el final quiso dar a conocer que él no estuvo tras las muerte de su expareja.