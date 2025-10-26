Nicolás Arrieta reveló que sus padres no lo apoyarán si ingresa a ‘La Casa de los Famosos 3′

En la noche de este domingo 26 de octubre se dará a conocer el primer participante de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ del canal RCN. El reality tuvo tan buena acogida después de dos temporadas, que generaron conversación y pusieron a millones de colombianos a hablar sobre el drama dentro del programa.

Uno de los aspirantes del primer grupo de votación es Nicolás Arrieta, a quien muchos también le recordaron todas las veces que crítico este tipo de programas, indicando que debía estar en la ruina para participar, por lo que en entrevista con la emisora El Sol, le preguntaron sobre a quién había consultado para esta decisión, a lo que él respondió:

“Nadie sabe, donde sepa mi familia me vuelven a internar, la sude, yo siempre dije que no iría a eso a menos de que estuviese en la inmunda (risas), pero bueno, aquí estoy. Imagínate lo mal que está el programa para invitarme a mí y lo mal que estoy yo para aceptar porque esta es la tercera vez que me invitan”.

Desde su anuncio se ha dedicado a hacer lives en TikTok y en algunos de ellos mencionó que si llegan a hacer una dinámica sobre fotos de la infancia, como se vio en las versiones anteriores, no tendría ninguna por mostrar. “Mi familia no quiere tener nada que ver con eso, mi mamá me dijo ”yo no quiero saber nada de eso, no me importa". Mi mamá es linda, pero no quiere saber, es re ácida con eso", confesó.

¿Quiénes conforman el primer grupo de famosos para entrar al reality?