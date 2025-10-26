Madre de Iker, niño que acompañó a Karol G en “Mañana será más bonito” falleció por grave enfermedad

Iker, el niño que acompañó a Karol G en el anuncio de su gira, contó cómo fue el trato de la colombiana

Hacia octubre de 2023, el nombre de Iker “el niño millonario” se dio a conocer por fuera de México, esto gracias a su participación en el tour mundial de ‘Mañana será más bonito’ de la paisa, Karol G. Lamentablemente a través de su cuenta personal de Instagram informó el pasado viernes 24 de octubre, el fallecimiento de su madre Miriam Guadalupe Arizpe García.

“Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy, 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso. Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestro corazones ‘MI LUPE’.”

La publicación tomo por sorpresa a lo seguidores del pequeño de 11 años por lo que recibió en los comentarios mensajes de condolencia, incluyendo figuras del entretenimiento que lamentaron la pérdida. A pesar de la alegría que expresa Iker en sus videos, su familia no estuvo exenta de desafíos, pues desde el 2017 Miriam enfrentaba una enfermedad renal terminal, pero por su sobrepeso no era candidata a un trasplante.

Hacia el año 2022, durante una entrevista se reveló que había la mujer había sido diagnosticada con riñones poliquísticos hereditarios y que su enfermedad estaba en fase terminal. La familia originaria de Monterrey, México solía compartir su día a día por medio del menor de todos, Iker, por lo que en varias ocasiones apoyo con donaciones.

Iker contó cómo fue el trato de Karol G

El pequeño en medio de la entrevista comentó “Fuimos a Colombia para grabar el video de ‘Mañana será bonito’. Habían niños de otros países de Venezuela, Colombia y yo fui el protagonista”. Pero al momento de preguntarle por el momento en el que la conoció y cómo fue su traro mencionó “Me abrazó, me dio besitos y me agarró los cachetes”, y es que Karol siempre ha manifestado cercanía y respeto con su equipo de trabajo.

Por supuesto el pequeño Iker no fue la excepción, ya que en momentos anteriores, Karol se mostró en conciertos y comentos anteriores amante de sus fans más pequeños, los niños. Ahora muchos esperan que la cantante se pronuncio ante la pérdida de la señora Miriam, con un mensaje de apoyo hacia su amigo Iker.