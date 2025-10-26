Famosa actriz llama la atención por adoptar bebé hiperrealista a sus 53 años

Kate del Castillo Negrete Trillo es una aclamada actriz mexicana con una extensa y exitosa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Hija del actor Éric del Castillo, saltó a la fama a los 19 años con su papel protagónico en la telenovela Muchachitas (1991).

Sin embargo, fue su icónica interpretación de Teresa Mendoza en la serie La Reina del Sur la que le otorgó un reconocimiento internacional masivo. Radicada en Los Ángeles y con nacionalidad estadounidense desde 2015, ha incursionado en Hollywood con películas como Bajo la misma luna (2007) y Bad Boys for Life (2020), consolidándose como una de las figuras más influyentes de las pantallas.

La actriz actualmente tiene 53 años y se encuentra en una relación de más de tres años con Edgar Bahena, quien es director de fotografía de cine y publicidad. A pesar de que del Castillo no tiene hijos biológicos, ha manifestado en varias ocasiones que tomó la decisión de no tenerlos hace muchos años. No obstante, se ha mostrado maternal con los hijos que tiene Edgar Bahena de una relación anterior.

Ahora la actriz ha llamado la atención de sus seguidores por presentar a unos muñecos hiperrealistas llamados Panchito y Lupita, regalos que ha recibido de parte de su pareja. Los bebés de verdad lucen como si fueran reales, lo que ha causado gran impresión, pero también una que otra crítica, en la que le sugieren que debería adoptar a un niño de verdad, si lo desea.

“Panchito ya tiene una hermanita que se llama Lupita…bien mexicana va a ser… esta niña va a ser bien mexicana y vas a hacer muy feliz a tus padres porque no vas a dar lata, eres la hija perfecta”, fueron unas de las palabras de la actriz en el video que posteó hace unos días con su nuevo hijo.