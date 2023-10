Iker, el niño que acompañó a Karol G en el anuncio de su gira, contó cómo fue el trato de la colombiana

Karol G hace unos meses anunció su gira en el exterior de su ‘Mañana Será Bonito Tour’, además de hace unos días hacer el anuncio oficial para Latinoamérica. Dentro de sus videos promocionales, la paisa se le ve junto a un niño quien fue el centro de atención en redes sociales por su simpatía y carisma.

Luego de varios meses de haber sido lanzados dichos videos promocionales, el pequeño Iker comentó frente a las cámaras de ‘Lo sé Todo’ cómo fue el proceso de casting, cómo quedó seleccionado para co-protagonizar el clip, y por supuesto cómo fue su interacción con Karol G en el set de grabación.

Iker contó cómo fue el trato de Karol G

El pequeño en medio de la entrevista comentó “Fuimos a Colombia para grabar el video de ‘Mañana será bonito’. Habían niños de otros países de Venezuela, Colombia y yo fui el protagonista”. Pero al momento de preguntarle por el momento en el que la conoció y cómo fue su traro mencionó “Me abrazó, me dio besitos y me agarró los cachetes”, y es que Karol siempre ha manifestado cercanía y respeto con su equipo de trabajo, y por supuesto el pequeño Iker no fue la excepción, ya que en momentos anteriores, Karol se mostró en conciertos y comentos anteriores amante de sus fans más pequeños, los niños.

Además, mencionó que viajará de nuevo a Colombia pero esta vez para poder verla en concierto este 3 de diciembre en la capital antioqueña donde se llevará acabo el ‘Mañana Será Bonito Fest’, con el fin de poderla ver en concierto por primera vez.