Expresentadora de Buen Día Colombia habló de la experiencia de ser madre de nuevo a los 45 años

Viena Ruiz es una reconocida presentadora colombiana que ha dejado una huella importante en la televisión nacional gracias a su carisma, profesionalismo y trayectoria. Durante años fue una de las caras más emblemáticas del noticieroCM&, donde se destacó por su estilo elegante y su voz firme al comunicar las noticias. Además de su trabajo en el periodismo, Viena ha incursionado en otros formatos televisivos, ganándose el cariño del público.

En esta ocasión estuvo en entrevista con La Red Caracol donde habló sobre su vida familiar, comentado que en el año 2000, a los 32 años se volvió madre de trillizos: “La crianza con los trillizos fue muy difícil, además que me toco ser estricta y muy disciplinada”, expresó. Sin embargo, treces años después, a los 45 años volvió a ser madre, experiencia que vivió con calma y más madurez.

La presentadora comentó que es bastante estricta y con su hijo menor no es la excepción, pues tiene control sobre su cercanía con la tecnología y los celulares, indicando que ya llegará la edad indicada para que maneje este tipo de herramientas.

Viena Ruíz habló de la infidelidad de su esposo

En una entrevista con ‘Buen Día Colombia’, programa del que hizo parte, habló de varios temas personales, uno de ellos la traición amorosa que tuvo que vivir de parte desu exesposo, Humberto Mora, pues tenía otra mujer.

“Después de todo lo que vivimos, él me dejó y se fue con otra persona. Me enteré de que tenía otra mujer. Me puso los cachos. Llegaba borracho, un día se me desapareció un fin de semana. Mi autoestima se fue al piso. Le dije que buscáramos ayuda, que hiciéramos terapia, pero me dijo que ya no me deseaba. Fue devastador. Me miraba al espejo y no me reconocía. Me sentía vieja, apagada, sin valor” expresó.

A pesar de que fue una prueba retadora, la presentadora recalca que su mayor motivación fueron sus hijos: “Son mi mayor bendición.Nicolás, mi milagro. Cada vez que lo veo, recuerdo que la fe mueve montañas. Pasé por momentos de soledad, de dolor y decepción, pero también de esperanza. Aprendí que nada ocurre por casualidad y que incluso en medio del sufrimiento, Dios nunca te abandona”.