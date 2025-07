Expresentadora del Canal RCN habló de su matrimonio con un hombre 14 años mayor, “me terminó de criar”

Uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia es precisamente Canal RCN, que lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos llevándoles la primera información por medio de Noticias RCN, así como también una amplia gama de producciones que buscan entretener a la audiencia y hacer seguir creciendo al canal.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Ella es la bella presentadora de RCN que habría sido despedida del canal y ya le tienen reemplazo

Uno de los programas que hace parte de la parrilla de contenidos del Canal RCN es ‘Buen día, Colombia’, que lleva varios años siendo parte de las mañanas colombianas, sin embargo, en los últimos meses ha tenido que atravesar por diferentes cambios entre ellos la salida de algunas de sus figuras entre ellas la presentadora Viena Ruiz.

Si bien, actualmente se encuentra en una nueva etapa de su vida fuera del Canal RCN, hace pocos días estuvo haciendo parte de ‘Bravíssimo sin tapujos’, donde habló de su primer matrimonio: “Me casé con un hombre 14 años mayor que yo, un ser humano excelente. Él me terminó de criar, llevábamos como seis años de casados, yo le dije hijos y él se me queda callado (…) Yo creo que esa fue de las épocas más bellas de mi vida, tenía muy claro y yo quiero que este sea el papá de mis hijos (…) Yo me miraba al espejo y me veía fea, pues no fea, perdón viejita, viejita. O sea super raro, es muy raro, pero decía con razón él me dejó, con razón no quería estar conmigo.

¿Quién fue el primer esposo de Viena Ruiz, de ‘Buen día, Colombia’?

El primer esposo de Viena Ruiz fue Luis Fernando, a quien conoció muy joven y con quien se casó teniendo alrededor de 18 años de edad. Poco después de casarse, Viena comenzó a incursionar en el mundo de la televisión.

Posteriormente, tuvo una relación y matrimonio con Humberto Mora, quien es el padre de sus hijos trillizos. También se le ha vinculado con Juan Carlos Ortiz, el banquero implicado en el caso Interbolsa, con quien también tuvo hijos.

¿Por qué Viena Ruiz salió de ‘Buen día, Colombia’?

Viena Ruiz, luego de varios meses siendo parte del programa ‘Buen día, Colombia’ tomó la decisión de renunciar al Canal RCN, luego de que alcanzara su jubilación y aunque la presentadora destacó que su jefe le pidió quedarse, ella deseaba realizar otros proyectos, disfrutar de sus tiempos y por supuesto, compartir nuevas experiencias en compañía de sus hijos.

Días después de su salida de ‘Buen día, Colombia’, Viena Ruiz fue reemplazada por María Mercedes Ruiz, sin dejar de lado, que también se dio la llegada de Sandra Bohórquez.