“Se puede recuperar”: Juan Diego Alvira confesó que la rutina le pasó factura con su esposa, Ana María Escobar

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más reconocidos en Colombia, pues su participación en diferentes medios de comunicación le han permitido ganarse el cariño de los televidentes, especialmente por su rol en Noticias Caracol. Si bien, Alvira se encuentra en una nueva etapa de su vida con el programa ‘Sin Carreta W’, también ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activo y en medio de sus más recientes apariciones confesó que la rutina le pasó factura con su pareja.

El colombiano con el paso de los años ha logrado convertirse en uno de los favoritos por parte de los televidentes, quien aún le piden regresar a Noticias Caracol como uno de los presentadores principales. Aunque esto no está en los planes de Alvira lo que sí está es darse a conocer como creador de contenido y si bien, en principio terminó siendo todo un reto para él, actualmente ha buscado llegar a un mayor público vinculándose a partir de aquellas experiencias que le ocurren.

Una de sus más recientes publicaciones también tuvo que ver con su esposa, Ana María Escobar, y por ende, su matrimonio. A pesar de llevar varios años juntos y una hija, como lo es María del Mar, Juan Diego Alvira y su esposa también han tenido que atravesar momentos no tan alegres cuando de pareja se trata.

"Confieso algo: a veces, la rutina también me pasa factura. No es que falte amor… es que él corre-corre diario —trabajo, compromisos, estrés— a veces lo pone a uno en piloto automático. Y ahí es cuando toca detenerse y reconectarse. A nosotros nos gusta ir a cine, salir a comer, a veces hacer ejercicio juntos… Y claro, entre los dos criamos a nuestra hija, que es nuestro mejor equipo. Pero sé que podríamos disfrutar más cosas juntos. Porque siempre hay algo nuevo por hacer. Y la conexión no se pierde de golpe… se descuida. Aunque, por suerte, también se puede recuperar“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Juan Diego Alvira.

¿Por qué Juan Diego Alvira no tuvo más hijos?

La razón principal por la que Juan Diego Alvira y su esposa no han tenido más hijos es debido a una enfermedad autoinmune que padece Ana María Escobar. Juan Diego ha confesado que, aunque inicialmente tenían planes de agrandar la familia, sin embargo, la salud de su esposa es la prioridad.

Además, ambos confesaron que han contemplado la posibilidad de la adopción como una alternativa, pero actualmente están enfocados en sus proyectos.