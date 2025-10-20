¿Nuevo pretendiente?, Aida Victoria protagonizó romántico momento con artista vallenato

Aida Merlano es una reconocida influencer que por estos días se encuentra en su etapa como madre, esto desde la llegada de su hijo Emi, el pasado 19 de julio. Su primogénito lo tuvo al lado de Juan David Tejada, quien fue su pareja por algunos meses y a pesar de presumir tanto su relación, la pareja no logró continuar desde mucho antes del nacimiento del pequeño.

PUBLICIDAD

Puede leer: Westcol compartió video de Aida Victoria y llamo la atención de sus seguidores

Por otro lado, a la conversación ha entrado el exnovio de la influencer, el famoso streamer Westcol. Los fans de la antigua relación han visto esto como una luz verde para una reconciliación entre Aida y el stremear, así han hecho algunos montajes, donde sale el paisa de espaldas al lado de Aida con su bebé en brazos. Estas imágenes llegaron a ambos, en el caso del stremear le causó gracia, admitió que sí sería padrastro, pero recalcó que no tiene que ver nada con ella y que todas las especulaciones son falsas.

Mientras que a Aida se le vio este fin de semana de la discoteca Tutaina, donde fue invitada a subir a la tarima por parte de Camilo Méndez, artista vallenato. Allí la estaba esperando con una mesa, una champaña al lado y un ramo de flores, para después cantarle “Te amo” de Felipe Peláez. Durante el romántico momento, el público les gritaba que se dieron un beso, por lo que Méndez le indicó que sí, al cantarle la canción le gustaba, debía darle un beso por la amistad.

Aida Victoria se manifestó sobre su ruptura amorosa

Después de que el padre de su hijo confirmara la ruptura, Aida Victoria se pronunció en sus redes sociales días después, indicando: “No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático.”

Le puede interesar:Juan David Tejada confirmó su ruptura con Aida Victoria: “no fue por falta de respeto o infidelidad”

También confesó que tenía pocos días de haber dado a luz cuando decidió separarse:“yo tenía 3 días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos.”