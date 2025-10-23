Conozca a Juanchin el creador de contenido con enanismo que aspira entrar a ‘La Casa de los Famosos 3′

La Casa de los Famosos Colombia del canal RCN ya esta en busca de las figuras que encenderán no solo televisión nacional, sino también las redes sociales. Esta semana dieron a conocer el primer grupo de aspirantes a ingresar por medio de votación, mientras que más adelante se revelaran los famosos que entran de forma directa.

Uno de los aspirantes de este primer grupo es Juan Andres Robles Heredia más conocido como Juachin, un joven creador de contenido con alrededor de 23 años con una condición de enanismo. En entrevista con Los40, aseguró que el tipo de enanismo que tiene no ha sido diagnosticado aún:

“El enanismo tiene distintos segmentos: hay acondroplasia, hay morotolami, pero conmigo no han dado el diagnóstico, ya hicieron varios estudios y todo y parece que soy único en el mundo”, comentó.

¿Quiénes conforman el primer grupo de famosos para entrar al reality?

Nicolás Arrieta (Youtuber y creador de contenido) Carlos Grande del Gallego (Deportista y creador de contenido) Javier Gómez (Bailarín, DJ y creador de contenido) Juan Diego Becerra (Creador de contenido) Juanchin (Creador de contenido) Juan Diego Duque (Creador de contenido)

¿Cómo votar por su aspirante favorito?

Para elegir a su favorito de este primer grupo debe ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos 2026, una vez este allí busqué la caja llamada “Votaciones La Casa de los Famosos”.

Una vez ingreses a la página, encontrará el nombre de los seis aspirantes anunciados hasta el momento. Allí, podrá hacer clic en la celebridad que le gustaría ver dentro de la competencia. Posteriormente, revise su elección y confirme.

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 26 a las 4 p.m. y el nombre del primer integrante de la casa se conocerá ese mismo día a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.