Marbelle mostró su cariño por fallecida figura del Canal RCN, “Nunca se olvidan las personas”

Marbelle es una de las cantantes más conocidas de la industria del entretenimiento, pues desde hace varios años ha logrado destacarse con éxitos como ‘Amor sincero’, ‘Collar de perlas’ y ‘Adicta al dolor’, alcanzando así una amplia acogida. Actualmente, la bogotana está dedicada a su rol como solista, así como también al grupo musical ‘Planchando el despecho’.

Si bien, Marbelle ha sido blanco de varias polémicas debido a sus fuertes comentarios en contra de Gustavo Petro, esto no ha sido impedimento para que siga dando su opinión frente a las diferentes situaciones que se viven en el país.

Aunque la artista no suele revelar mayores detalles con respecto a su vida privada, en medio de una de sus más recientes publicaciones, la intérprete dejó ver el cariño que siempre le tendrá a Jota Mario Valencia, agregando “Nunca se olvidan las personas que dejaron huella en tu corazón”, añadiendo una foto en compañía del fallecido presentador de ‘Muy buenos días’.

Cabe resaltar que a pesar de los más de cinco años de fallecimiento de Jota Mario Valencia sigue presente en el corazón de sus familiares y amigos, siendo este el caso de Marbelle, pues se desconocía el vínculo cercano con el que contaban.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento de Jota Mario Valencia?

El reconocido presentador de televisión Jota Mario Valencia falleció el 6 de junio de 2019 en Cartagena de Indias, a la edad de 63 años. La causa principal de su muerte fue una isquemia cerebral causada por un accidente cerebrovascular.

Jota Mario ingresó a la Clínica Bocagrande luego de experimentar un fuerte dolor de cabeza, mareo y debilidad en un brazo. La isquemia, que es la interrupción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro por un coágulo, lo mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue inducido a un coma. Tras cinco días de lucha, produjo un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida.