Esposa e hija del fallecido Jota Mario Valencia lo homenajearon en el día su cumpleaños

Este 31 de marzo, Jota Mario Valencia hubiera estado cumpliendo 69 años de edad. Luego de su repentino fallecimiento hace 6 años, su familia lo sigue recordando en los momentos más especiales que han vivido. Por eso, es que en la conmemoración de su cumpleaños, su esposa Gineth Fuentes y su hija Maria José Valencia compartieron unas fotografías con emotivos para conmemorar este día.

Esposa e hija de Jota Mario no pasaron por alto el homenaje al fallecido presentador

La esposa del presentador decidió publicar en su cuenta de Instagram una galería fotográfica recordando a su gran amor un año más a seis años de su partida, llegando a enumerarlas con el significado de cada una de ellas: “Feliz Cumpleaños hasta el cielo. 1.Esta, tu último cumpleaños juntos. 2. Nuestra primera foto juntos 3. Nosotros. 4. Nosotros siendo nosotros”.

Mientras que su hija Mara José le dedicó un texto un poco más extenso: “Espero que los cumpleaños sean aún mejores en el cielo, con el clima templado como te gustaba y que estés disfrutando de una posta deliciosa, buen picante, como nos gusta. Imagino que tienes un buen libro en las manos y una gran vista para acompañarlo. No te he dejado de extrañar, pero hoy te extraño aún más. Te celebro desde aquí y espero puedas verlo y sentirlo. Celebro tu vida y todo lo que me enseñaste. Te llevo conmigo siempre, viejo mío”.

Ambas publicaciones fueron comentadas por aquellos cercanos, que, con nostalgia, esperan que cada año la familia del presentador pueda llevar un poco mejor su ausencia. Con esta publicación, la familia de uno de los presentadores más conocidos del país le siguen haciendo homenaje a todo el amor, compañía y felicidad que brindó en vida, además, de ser una manera de expresar que nunca será olvidado.