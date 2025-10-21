Reguetonero de ‘+57′ no rebajó de “fea” a Yina Calderón tras evento de WestCol

Lo que sería la pelea estelar de ‘Stream Fighters 4′, entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, terminó convertido en todo un escándalo luego que la ‘sayayina’ abandonara la pelea tan solo 20 segundos después de haber iniciado. Los días han pasado y son muchas las reacciones que se han dado al respecto, dentro de ellas la de uno de los cantantes que estuvo en la cita de boceo, DFZM, joven que atacó a la creadora de contenido por su imagen personal.

Fueron varios los artistas musicales que estuvieron presentes en este evento organizado por el streamer WestCol; los tres principales: Farruko, Cosculluela y Blessd. Pero ellos no fueron los únicos en escena, puesto que varios de los boxeadores llevaron a cantantes en sus entradas, como Karina García con ‘Yailín la Más Viral’; y ‘Belosmaki’ con DFZM.

Precisamente este artísta nacido en Buenaventura, que hizo parte de la canción ‘+57′, junto a ‘El Bendito’, Ryan Castro, Maluma, J Balvin, Feid y Karol G; está generando conversación luego de las palabras que dirigió en contra de Yina Calderón.

“A Yina nunca la había visto. Pero yo miré a Yina en persona y es una mujer muy fea”, fueron las palabras del artista que tiene otros ‘palos’ en su repertorio como ‘Vitamina’, ‘Cartagena’; además de participar en otros juntes como ‘Todos Mienten’.

WestCol rompió récords en Colombia junto a Kick

Fueron siete horas las que duró la transmisión de ‘Stream Fighters 4′ por medio del canal de Kick de WestCol, streamer que dejó claro que más allá de las pantallas tiene un poder de convocatoria bastante bueno, hasta el punto que reunió a 17.000 personas de manera presencial en el coliseo Med Plus.

Lo ocurrido el pasado 18 de octubre, se posiciona como uno de los sucesos más importantes en Latinoamérica, respecto a este tipo de transmisiones, ya que se alcanzaron 4,6 millones de espectadores, duplicando la cifra del año inmediatamente anterior cuando el evento se realizó en La Macarena en Medellín. Esto le permitió a la compañía australiana entrar al Top 10 de aplicaciones de entretenimiento en 29 países para usuarios Android; y se aseguró el primer escaño el la categoría competitiva ‘Foto y Video’ en 21 países respecto a iOS.