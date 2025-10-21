De cuánto podría ser la condena a joven de 18 años que mató a su amigo de 23 años intentando imitar la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri

Foto del video donde se muestra el golpe que recibió el joven que murió en pelea de boxeo simulada.

Tomado de la cuenta de (X) Las Noticias de Telecaribe y Boxeo Mundial

Lo que comenzó como una recreación entre amigos terminó en tragedia. Camilo Andrés Garzón Díaz, un joven estudiante de Derecho, perdió la vida luego de participar en una “simulación de pelea” inspirada en el evento Stream Fighters 4, en el que se enfrentaron influencers como Andrea Valdiri y Yina Calderón.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron el sábado 18 de octubre en el barrio Alto Prado, al norte de Barranquilla, donde Garzón, de 23 años, se encontraba con una amiga de 18 años, identificada como Melani Salomé Sánchez. Según información oficial de la Policía Metropolitana, ambos decidieron imitar una de las peleas del evento, sin prever las consecuencias.

Un golpe y una pérdida irreparable

El video que circula en redes y medios muestra a los dos jóvenes lanzándose puños, mientras otros los animan. En uno de los intercambios, Melani propina un golpe que deja visiblemente aturdido a Camilo. Segundos después, el joven cae inconsciente.

Fue trasladado a la Clínica de la Costa, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después. La causa exacta de la muerte aún está por determinarse mediante los exámenes del Instituto de Medicina Legal, que investiga si se trató de una muerte súbita o una consecuencia directa del golpe.

Melani Salomé Sánchez podría enfrentar entre 2 y 9 años de prisión

Tras el hecho, Melani fue capturada y presentada ante la Fiscalía General de la Nación. Se le señala por el presunto delito de homicidio culposo, tipificado en el artículo 109 del Código Penal Colombiano. Este delito aplica cuando no hay intención directa de matar, pero sí una conducta imprudente o negligente que termina en la muerte de otra persona.

Según la ley, la pena por homicidio culposo va de 32 a 108 meses de prisión y una multa de 26.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y el análisis del video del incidente, así como el testimonio de Melani Sánchez, considerado clave para esclarecer los hechos. Su defensa también podría argumentar que se trató de un accidente sin intención de causar daño.

PUBLICIDAD

Una tragedia marcada por la influencia digital

Este caso pone en evidencia los riesgos de replicar contenidos virales sin considerar las consecuencias reales. La pelea entre Valdiri y Calderón, originalmente parte de un evento de entretenimiento con miles de espectadores, terminó teniendo un eco trágico en la vida real.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar el grado de responsabilidad de la joven implicada y las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Camilo Andrés Garzón.