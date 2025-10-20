Conozca el primer grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos 3′

‘La Casa de los Famosos 2′ tuvo un notable éxito en Colombia, consolidándose como uno de los realities más comentados y seguidos en redes sociales. Su formato lleno de drama, estrategias, alianzas y conflictos entre celebridades, logró no solo capturar la atención del público colombiano sino también de Latinoamérica. Por lo que el canal RCN le apostó a una nueva temporada que está bastante cerca.

PUBLICIDAD

Puede leer: Tras abandonar pelea de Stream Fighters, Yina Calderón llega a nuevo reality por fuera de Colombia

El Aftershow también regresa con Karen Sevillano, pero con la ausencia de Vicky Berrio, pues quien ocuparía su lugar será la exparticipante, Karina García, aunque no hay una confirmación oficial. Hace unos días se reveló que este lunes 20 de octubre, se abrirían las votaciones para que el público elija a los famosos que quieren ver en la casa.

Cumpliendo con lo dicho, el Canal RCN reveló el primer grupo de famosos que aspiran para ingresar a la polémica casa. Este primer anuncio viene con seis participantes hombres, entre ellos creadores de contenido, un deportista y un dj y bailarín.

¿Quiénes conforman el primer grupo de famosos para entrar al reality?

Nicolás Arrieta (Youtuber y creador de contenido) Carlos Grande del Gallego (Deportista y creador de contenido) Javier Gómez (Bailarín, DJ y creador de contenido) Juan Diego Becerra (Creador de contenido) Juanchin (Creador de contenido) Juan Diego Duque (Creador de contenido)

¿Cómo votar por su aspirante favorito?

Para elegir a su favorito de este primer grupo debe ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos 2026, una vez este allí busqué la caja llamada “Votaciones La Casa de los Famosos”.

Le puede interesar: Mujer de la tercera edad fue captada robando mientras fingía llevar la comunión a otra anciana

Una vez ingreses a la página, encontrará el nombre de los seis aspirantes anunciados hasta el momento. Allí, podrá hacer clic en la celebridad que le gustaría ver dentro de la competencia. Posteriormente, revise su elección y confirme.

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 26 a las 4 p.m. y el nombre del primer integrante de la casa se conocerá ese mismo día a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.