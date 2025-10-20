¿RCN o Caracol? Iván Mejía confesó cuál es su canal para ver a la Selección Colombia, aunque “a veces no dicen nada”

Han pasado cerca de cinco años desde que Iván Mejía se retiró de los medios de comunicación tras una extensa carrera donde se ganó el respeto y cariño tanto de oyentes como de televidentes.

Y aunque ‘Don Iván’ ha dejado claro en varias ocasiones que no quiere volver a trabajar, confesó que por el único proyecto que volvería es por la Selección Colombia porque no le gustan las transmisiones de sus partidos.

En una charla con el famoso narrador Tato Sanint para YouTube, Iván Mejía confesó que rechazó la oportunidad de abrir un canal, e incluso, se negó a escribir un libro, pues está dedicado al descanso y no quiere saber nada de trabajo. Aun así, hay una pequeña posibilidad de verlo nuevamente en los medios de comunicación, pero solamente para los partidos de la Selección Colombia.

Mejía Álvarez confesó que él sintoniza el Canal Caracol para ver los partidos que juega la Selección Colombia, y a pesar de que los prefiere por encima de RCN, considera que no hacen los comentarios apropiados en todas las ocasiones.

Iván Mejía dijo que no le gusta que en Gol Caracol ‘no se comprometen’ con los comentarios y a veces no dicen nada:

“Veo todos los partidos de la Selección Colombia y en el único momento en que siento que me hace falta el micrófono es cuando juega la Selección. Me hace falta decir cosas y a veces apago la TV o le bajo el volumen, yo oigo a Javier (Hernández Bonnet) a Carlos Morales, a Rafael Dudamel ahora, antes oía al profe Alfaro, un tipo que sabía muchísimo. A veces no dicen nada, no se comprometen, pongo música y la sigo viendo porque hay cosas que veo que no se dicen, sería el único tema que me llamaría la atención”.