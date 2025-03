Ella es la presentadora de RCN que saldría del canal tras alcanzar su pensión

El Canal RCN es un canal nacional, bastante conocido en Colombia, construyendo así un nombre que con el paso de los años ha traído consigo un evidente cariño por parte de los televidentes, gracias a producciones como ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Factor X’ y ‘Protagonistas de nuestra tele’. Pero, desde hace un tiempo, el medio de comunicación tiene la puesta sobre los programas matutinos tales como ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’, los cuales cuentan con todo un grupo de presentadores, sin embargo, todo indicaría que ella es la presentadora que saldría del Canal RCN al cumplir su pensión.

¿Quién sería la presentadora de ‘Buen día, Colombia’ que sale del Canal RCN?

La encargada de revelar que una presentadora del Canal RCN saldría del medio de comunicación fue ‘La negra candela’, pues según lo mencionado sería Viena Ruiz, de ‘Buen día, Colombia’, quien desde hace un tiempo forma parte del programa siendo blanco de buenos comentarios, pero también de críticas por parte de los televidentes.

“Tienen toda la razón porque Viena Ruiz, más conocida en el medio del entretenimiento como ‘pierna’ Ruiz, dejó el programa, le dijo adiós a RCN, no la echaron, no peleó con nadie, sencillamente le llegó la notificación de su pensión. Si señores, porque resulta que ustedes están muy equivocados que las personas que tienen la vida resulta y no van a ser lo que cualquiera del común de los mortales (…) Viena Ruiz desde hace tres años estaba haciendo todos los papeles para hacer acreedora de su pensión de por vida, finalmente lo consiguió a sus 57 años”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de ‘La negra candela’.

Cabe resaltar que horas más tarde han sido varios los medios que han compartido esta información y en esa medida algunos seguidores de Viena sostienen que la presentadora ya había hablado con respecto a este tema.

¿Cuántos hijos tiene Viena Ruiz, de ‘Buen día, Colombia’?

Viena Ruiz, de ‘Buen día, Colombia’ cuenta con cuatro hijos. Luego de su primer hijo tuvo varias complicaciones, pero su deseo seguía intacto, tanto así que luego de varios esfuerzos le dio la bienvenida a sus trillizos, Luciana, Nicolás y Camilo.