A JH de la Cruz lo expulsaron de iglesia cristiana después de pelear en evento de WestCol

Ya pasaron algunos días desde la transmisión de ‘Stream Fighters 4′, evento del boxeo del streamer WestCol, que generó y generara una gran conversación por las cosas que pasaron en el ring, dentro de ellas el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón,un combate que apenas se extendió por 20 segundos. Pero otra de las figuras del cartel, ‘JH de La Cruz’, vive actualmente un martirio, luego de que la iglesia a la que asiste le comunicara que le iba a negar la entrada.

Iván Harrisen de la Cruz Valencia, es el nombre de pila de este creador de contenido, que conoció el mundo de las redes sociales tras vivir una dura infancia y adolescencia, ya que estuvo hasta los 16 años en un centro del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, y tras su salida tuvo varias dificultades que lo llevaron incluso a ser habitante de la calle; pero encontró en la fe un refugio y un apoyo que lo llevaron a superarse, algo que hoy lo tiene con 6.5 millones de seguidores en la red TikTok.

Su manera de ser espontánea e inocente, le ha permitido estar presente en grandes eventos en los que ha generado gran conversación, ya que aprovecha cada instante para profesar la palabra del señor, esa que descubrió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la que asegura le van a negar la entrada luego de su pelea contra ‘Cristo Rata’ en el evento de ‘West’; combate en el que salió acompañado de sus amigas Saray Guzmán y Cintia Cossio.

“Desde los 16 años hasta ahora soy adventista y da un poco de dolor que la iglesia tenga que tomar decisiones de eliminarlo a uno, en el sentido de que le digan a uno que ya no pertenece a la iglesia, por lo que estoy haciendo. Entonces eso duele; sigo sin entender, porque no estamos haciendo lo que Jesús nos dijo”, afirmó JH.

“Yo le dije al pastor y a la iglesia que si me borraban no iba a hablar mal de la iglesia, simplemente iré como una visita más. No pasa nada, seguiré orando porque aquí la pelea no es con Dios. (...) Dios no me va a mandar al infierno porque me saquen de la iglesia. (...) Yo no estoy matando, yo estoy haciendo un ambiente del mundo para predicar y para hablar de Dios, pero la iglesia no entiende eso. Es triste que el mundo está feliz por lo que hago, pero la iglesia está enojada y furiosa. No puedo aceptar que me eliminen, me tienen que dar argumentos sólidos”, añadió.