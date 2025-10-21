Sobrina de Carolina Cruz fue admitida en prestigiosa universidad en Estados Unidos; “quise rendirme”

El matutino ‘Día a Día’ es uno de los formatos de televisión más vistos en el Colombia, programa en el que brilla la tulueña Carolina Cruz, mujer que recientemente estalló de alegría por la noticia que le dio su sobrina Gabriela, a quien considera como a su propia hija, misma que ingresó a una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos.

Previo al nacimiento de sus dos retoños, Salvador y Matías, ‘Caro’ conoció el amor maternal con ‘Gaby’, mujer que se ha destacado por su trabajo como creadora de contenido que la llevó a acumular más de 290.000 seguidores en Instagram; y que hoy celebra que con esfuerzo y dedicación logró ser admitida en una de las instituciones de educación superior más importantes en el país del norte.

Por medio de una emotiva publicación Gabriela dio a conocer que fue admitida a la ‘St. Thomas University’ de Miami, algo que para ella representa un gran logro en su vida, ya que dejó Colombia para alcanzar este tipo de objetivos que hoy ya son todo un hecho.

"Hoy quiero compartir algo muy especial, no solo como una noticia personal, sino como una forma de motivar a todos los estudiantes que, como yo, han vivido muchos cambios en su vida educativa, o incluso cambiando de país y que a veces sienten que sus metas están lejos de alcanzarse", afirmó Cruz.

“He pasado por momentos buenos y difíciles, por días en los que quise rendirme o en los que no encontraba la felicidad… pero aquí estoy, viendo cómo el esfuerzo, la disciplina y la constancia siempre dan frutos. Y qué chévere poder usar las redes sociales no solo para mostrar resultados, sino también para compartir los procesos reales, los días de trabajo silencioso, los momentos de duda y las pequeñas victorias que nos llevan hasta aquí. Porque si algo he aprendido, es que todo lo que se hace con dedicación, tarde o temprano, florece", añadió.