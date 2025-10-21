Comité de Servicios Armados de Estados Unidos pidió audiencia en la Cámara sobre ataques del gobierno de Trump a embarcaciones de Colombia y Venezuela

El representante Adam Smith, demócrata por el estado de Washington y principal integrante de su partido en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, solicitó la realización de una audiencia urgente para investigar los ataques militares autorizados por el expresidente Donald Trump contra presuntas embarcaciones de narcotráfico frente a las costas de Venezuela, según informó el medio The Hill en Estados Unidos.

Smith denunció que la administración del exmandatario ha evadido responder preguntas clave sobre la legalidad de las operaciones y las órdenes directas que permitieron los ataques en el Mar Caribe, una ofensiva que, según reportes oficiales, ha dejado al menos 30 muertos.

“El Comité de Servicios Armados debe reunirse para exigir explicaciones sobre las operaciones militares en el Caribe y escuchar el testimonio del comandante del Comando Sur de Estados Unidos”, declaró Smith. “Es necesario que la Cámara retome sus funciones para poner fin al cierre del gobierno y garantizar una supervisión efectiva”.

Hasta el momento, el Ejército estadounidense ha ejecutado siete ataques, el más reciente el pasado viernes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que tres personas murieron a bordo de una lancha supuestamente vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado colombiano, que transportaba grandes cantidades de narcóticos. El ataque, precisó, ocurrió en aguas internacionales.

Sin embargo, el congresista Smith advirtió que el Congreso no ha recibido pruebas suficientes que sustenten la legalidad de estas acciones ni una lista clara de los carteles designados como organizaciones terroristas. Cuestionó además la falta de transparencia sobre el proceso de toma de decisiones y el uso de fuerza militar en lugar de operaciones policiales.

Las operaciones en el Caribe han despertado preocupación entre varios senadores demócratas y republicanos, como Rand Paul, quienes cuestionan el marco jurídico que el expresidente Trump ha invocado. A comienzos de octubre, el exmandatario notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los carteles de la droga, lo que, según su administración, justifica los ataques.

En paralelo, el gobierno anunció la repatriación de dos presuntos narcotraficantes a Ecuador y Colombia, sobrevivientes de un operativo reciente. El secretario Hegseth también confirmó la próxima salida del almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, quien dejará su cargo el 12 de diciembre tras menos de un año en funciones, hecho que Smith consideró “inusual y preocupante”.

“Nunca había presenciado una falta de transparencia tan grave en torno al uso de fuerza militar letal”, concluyó el legislador.