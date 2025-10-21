Sueño hecho realidad: Querido presentador de ‘Día a día’ mostró a su hijo con un emotivo mensaje

‘Día a día’ es uno de los programas matutinos con más trayectoria en la televisión colombiana, pues durante más de 23 años se ha encargado de alegrar las mañanas del público, con toda una serie de contenidos enfocados en su atracción. Si bien, la producción de Caracol ha pasado por diferentes cambios en los últimos años, su grupo de presentadores ha logrado consolidarse como uno de los más queridos por el público.

Desde hace un buen tiempo, una de las figuras que más ha llamado la atención ha sido Juan Diego Vanegas, el chef de ‘Día a día’, quien ocasiona a diario suspiros entre las fanáticas del programa, pero ahora también se ha convertido en presentador dando a conocer algunas secciones y detalles sobre cada una de sus recetas.

Sin embargo, la sorpresa es que hace ya varias semanas confirmó que se convertiría en padre de un varón y luego de 9 meses de espera, presentó oficialmente a su hijo, Martín, quien se convierte en su sueño cumplido.

Cabe resaltar que se desconocía quién era la pareja de Juan Diego Vanegas, teniendo en cuenta que después de su separación de Sofía Gómez, han sido pocos los detalles que ha revelado, lo cierto es que en medio del post compartido, el chef demostró lo enamorado que está de su pequeño y como le cambió la vida desde su llegada.

¿Quién es la exesposa de Juan Diego Vanegas, de ‘Día a día’?

La exesposa de Juan Diego Vanegas, de ‘Día a día’, es Sofía Gómez, una reconocida apneista colombiana, que le ha traído varis triunfos al país. Luego de algún tiempo de relación decidieron llegar al altar, sin embargo, durante este tiempo buscaron mantener su relación en privado, revelando solo algunos detalles de la misma.

¿Quién es la novia de Juan Diego Vanegas, de ‘Día a día’?

La madre del bebé es Daniela Mor, pareja del chef, reconocida por su trayectoria en Bogotá. Antropóloga, entrenadora de atletismo, escritora y empresaria, dirige su propio centro de entrenamiento en el norte de la capital. Daniela ya es mamá de dos niñas, quienes, según ha contado Vanegas, tienen una relación cercana y afectuosa con él, lo que asegura un ambiente familiar lleno de armonía para la llegada de Juan Martín.