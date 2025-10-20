Se revelaron las palabras que dijo Yina Calderón antes de bajarse del ring en la pelea contra Valdiri

El pasado 18 de octubre el coliseo MedPlus de Bogotá recibió a uno de los eventos más vistos en la historia del stream en Colombia, ‘Stream Fighters 4′, evento de boxeo realizado por WestCol, que, como pelea estelar el encuentro entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, combate que duró solo 20 segundos y del que se dio a conocer recientemente las palabras que dijo Calderón antes de bajarse del ring.

Los roces entre Yina y Andrea ya tenían tiempo de vigencia y el combate en este evento se convertirían la manera de darle fin a sus ‘pullas’ mutuas, ya que, como compromiso, la que ganara no iba a hablar mal de la otra nunca más. Pero esto le entró por un oído y le salió por el otro a Calderón, pues fue la primera en salir a halar, diciéndole a la barranquillera que ella “se ganó el cinturón”; mientras que ella se “ganó la atención”.

Lo ocurrido en el evento que acumuló a más de 4 millones de personas en la plataforma Kick aún sigue dando de qué hablar, hasta el punto que recientemente se viralizó un clip, en el que, un internauta puso en cámara lenta y con un plano ampliado a Yina, cuando le dijo a su equipo y a sus hermanas que iba a optar por dejar atrás el duelo deportivo.

“Hágame caso, me va a noquear, No le voy a dar el gusto. Me voy a salir. Yo no soy bruta”, fueron las palabras de la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ que tuvo que salir del escenario totalmente escoltado por la seguridad, luego de que reprochablemente se le lanzaran botellas y otro tipo de objetos contundentes.

WestCol rompió récords en Colombia junto a Kick

Fueron siete horas las que duró la transmisión de ‘Stream Fighters 4′ por medio del canal de Kick de WestCol, streamer que dejó claro que más allá de las pantallas tiene un poder de convocatoria bastante bueno, hasta el punto que reunió a 17.000 personas de manera presencial en el coliseo Med Plus.

Lo ocurrido el pasado 18 de octubre, se posiciona como uno de los sucesos más importantes en Latinoamérica, respecto a este tipo de transmisiones, ya que se alcanzaron 4,6 millones de espectadores, duplicando la cifra del año inmediatamente anterior cuando el evento se realizó en La Macarena en Medellín. Esto le permitió a la compañía australiana entrar al Top 10 de aplicaciones de entretenimiento en 29 países para usuarios Android; y se aseguró el primer escaño el la categoría competitiva ‘Foto y Video’ en 21 países respecto a iOS.

Al respecto, Ryan Webb, Gerente de operaciones de Kick expresó: “Esta generación de creadores innova y produce a una escala que demuestra la transformación en el consumo y la interacción con el contenido. Los eventos de alta producción, con el impulso y el dinamismo que tienen creadores como Westcol son el futuro del entretenimiento. Una visión no dictada por estructuras tradicionales o una fórmula heredada a la que los eventos y el contenido deben adherirse.”

“Vimos con Stream Fighters 4 que la comunidad respondió como nunca antes y KICK continuará impulsando producciones de alto impacto, ya que hay un potencial increíble y estamos seguros de que seguirá creciendo”, añadió.



