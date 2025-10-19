Andrea Valdiri rompió en llanto luego de que Yina Calderón abandonara la pelea en Stream Fighters: “gallina”

El Stream Fighters 4, evento organizado por el creador de contenido colombiano Westcol, cerró su edición 2025 con un final tan fugaz como polémico. La esperada pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, promocionada durante semanas en redes sociales, duró menos de diez segundos y terminó en un verdadero escándalo.

El reloj apenas marcaba los primeros segundos del primer asalto cuando Valdiri salió con una ofensiva arrolladora. Yina, visiblemente sorprendida, intentó cubrirse, pero la presión de su rival la llevó contra las cuerdas. Ante el evidente desequilibrio, el árbitro intervino para detener el combate momentáneamente. Sin embargo, lo que parecía una pausa se convirtió en el final del show, Yina Calderón decidió abandonar el ring y retirarse del enfrentamiento.

Pese a los intentos de Westcol por convencerla de continuar “Todo el mundo está viendo. Honor y respeto, Yina. Se pelea hasta el final”, la exparticipante de La Casa de los Famosos se quitó los guantes y salió del escenario entre abucheos del público, que no ocultó su molestia ante el desenlace.

Por su parte, Andrea Valdiri se mostró conmovida y frustrada tras el inesperado cierre. “Estoy llena de sentimientos, porque la verdad tengo pena, tengo vergüenza porque ustedes vinieron para ver una buena pelea”, expresó frente al público. Entre lágrimas, la bailarina agradeció a sus seguidores por el apoyo y lanzó una dura crítica a su oponente: “No tuve una buena rival, definitivamente era una ga-yina”.

El episodio desató una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios calificaron la pelea como un fracaso, ya que era la más esperada y comentada del evento.