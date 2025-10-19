Valdiri reveló que le dijo a Yina Calderón que le pegaba “pasito” para seguir con la pelea del Stream Fighthers

Horas después del polémico enfrentamiento en el Stream Fighters 4, Andrea Valdiri rompió el silencio y contó su versión sobre lo que ocurrió en el ring con Yina Calderón, luego de que la empresaria abandonara la pelea en menos de 20 segundos.

En un video difundido en sus redes sociales, la creadora de contenido aseguró que su intención nunca fue lastimar a Calderón y que, de hecho, le pidió continuar el combate para no decepcionar al público que había pagado por verlas enfrentarse.

“Tres golpes y quedó lista. Le dijo al referee que no aguantara más, en ese momento le dije ‘yo te doy pasito’ pero no dejes que la gente se vaya brava”, relató Valdiri, quien insistió en que su objetivo era cumplir con el espectáculo más que buscar una victoria rápida.

El episodio, que se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento, generó toda clase de reacciones en redes. Mientras algunos apoyaron la postura de Valdiri por su profesionalismo y entrega, otros criticaron a Yina Calderón por abandonar tan pronto la pelea, interpretando su decisión como una falta de respeto hacia el público y los organizadores.

A pesar de la controversia, Valdiri aseguró que su participación fue un reto personal y una forma de demostrar disciplina y compromiso. “Yo entrené, me preparé y quería dar un buen show”, añadió.

Así, entre declaraciones, memes y comentarios divididos, la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón sigue dando de qué hablar, confirmando que el Stream Fighters 4 fue mucho más que un simple evento de boxeo: fue un espectáculo cargado de egos, emociones y polémica.