Esposa de Marcelo Cezan confesó que su hijo fue un “milagro” tras desalentadoras condiciones médicas

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ de convivencia que ha logrado una amplia acogida por parte de los televidentes, contando con dos temporadas al aire a través del Canal RCN. Los ganadores de los 400 millones de pesos han sido Karen Sevillano y Altafulla, convirtiéndose en los favoritos de los televidentes. Además, durante su más reciente versión, el equipo de presentadores conformado por Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los favoritos de los televidentes.

Luego de la inesperada salida de Cristina Hurtado como una de las principales presentadoras de ‘La casa de los famosos’ se confirmó la llegada de Marcelo Cezán, quien cuenta con una amplia carrera en los medios de comunicación, siendo uno de los más conductores más queridos debido al carisma y la sencillez con la que cuenta.

Por supuesto, este nuevo proyecto significó un cambio en la vida de Cezán, siendo apoyo por su familia, quien es lo más importante para él, tratándose de su esposa, Michelle Gutty, actriz y coach de acentos, con quien lleva más de 10 años de relación, dándole así la bienvenida a su hijo, Fabricio, quien estaría sobre sus 7 años de edad.

Si bien, el también presentador de ‘Bravíssimo’ no suele ser tan activo en sus redes sociales, por el contrario, su esposa, Michelle, sí lo es contando así con una amplia acogida y ahora en medio de una dinámica de preguntas se destacó si entre sus planes está agrandar la familia y por ende, tener un segundo hijo a lo que Gutty de manera contundente dejó claro que no está en sus planes.

“No, en este momento no tenemos planes de tener más hijos, en algún momento lo pensamos como recién tuvimos a Fabricio, pero las cosas no se dieron, pero este momento no. A mí nunca me ha aturdido el tema de tener más hijos, ni tener una familia tan grande no. De hecho, yo me acuerdo de que por circunstancias netamente médicas no sabíamos si íbamos a poder tener a Fabricio y fue bueno, si llegamos a tener hijos súper y sino, pues somos una pareja sin hijos.

Nunca le hemos dado tanta mente, no nos ha obsesionado el tema, Fabricio fue algo milagroso y lo amamos, pero la verdad, en estos momentos no tenemos planes de tener más hijos, que el segundo, que agrademos la familia no, porque también tenemos muchos planes, sueños, de viaje, de ir, de venir , creemos que es lo mejor en este momento", fueron las declaraciones expuestas por parte de la esposa de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’.